兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

記者劉人豪／彰化報導

32歲蔡姓男子2020年端午連假深夜駕駛蛋車，行經台61線西濱快速道路北上166公里、伸港交流道前，不料自撞外側護欄，造成他與助理（印尼移工）2人傷重不治。蛋商認為外籍移工死亡與蔡男行為有關，蔡男雖已過世，但蔡男父母應負賠償責任，彰化地方法院判蔡男父母應連帶給付395萬3746元給蛋商。

回顧車禍案發當時，蔡男是彰化縣某家蛋商的蛋車司機，2020年6月25日深夜11點多他載著助理，行經西濱台61北上166公里時，不明緣故撞向護欄翻覆，不僅雞蛋灑滿地面，車體也嚴重毀損，路牌支架也被撞到嚴重扭曲，導致洋厝交流道管制到伸港全線封閉，2人當場無呼吸心跳，送醫後傷重不治。

▲蔡男駕駛蛋車自撞護欄，釀成2死慘劇。 （圖／記者唐詠絮翻攝）

判決書指出，蛋商當時有向二家保險公司投保，因此蔡男父母向富邦公司請領雇主責任險身故理賠金400萬元及意外傷害保險身故理賠金300萬元，另向國泰公司請領團體傷害保險身故理賠金25萬元及醫療險理賠金1萬元。



不過保險公司提出法醫研究毒物化學鑑定書、彰化地檢署函文內容指出死者蔡男體內經檢出9種藥物，除了醫院急救時的3種用藥外，其胸腔液檢出的還有去甲基K他命、Mephedrone（俗稱喵喵）、Eutylone（俗稱浴鹽）等6種第三或第四級毒品，且超標1到40倍以上，已構成《刑法》第185條之犯罪，並依兩造保險契約約定免予理賠。



法官調查，蔡男胸腔液的確驗出Mephedrone等毒品，且發生車禍前6月3日即被新北市警方查獲他持有第三級毒品愷他命一瓶及4-甲基甲基卡西酮、第四級毒品硝西洋等，經驗尿送檢驗出Ketamine類陽性反應，當時警方更在蔡男的車上，黑色包包內有3級毒品愷他命一瓶重0.47公克。

愷他命的半衰期約2.5小時至3小時，顯見蔡男於事故發生前數小時內確有施用合成卡西酮類及愷他命類毒品，且車禍現場道路筆直，並無彎道，卻在距離約500至600公尺方撞上匯入口護欄，顯因施用毒品而有不能安全駕駛，因此依《保險法》133條及兩造保險契約規定，保險人不負給付保險金額之責任，因此駁回原告之訴。

另蛋商認為，蔡男及同行外籍移工均不治身亡，且蛋車以及所載運雞蛋受有嚴重損害，以及支出外籍移工之醫療、喪葬費用，保險公司也認定蔡男使用毒品導致事故發生，讓蛋商需賠償外籍移工醫藥費及喪葬費導致損失，請求蔡男父母應於繼承蔡男遺產範圍內負賠償責任，包含醫藥費及喪葬費22萬9246元、車輛無法修復損失300萬元、載運貨物損失72萬4500元，共395萬3746元。

法院認為，蛋商依侵權行為及繼承之法律關係，請求蔡男父母應於繼承蔡男之遺產範圍內連帶給付為有理由，彰化地方法院判蔡男父母應連帶給付蛋商395萬3746元給蛋商。可上訴。