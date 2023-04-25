摩鐵雙屍交疊！檢警相驗2未成年少女遺體　家屬認屍泣不成聲

▲檢警今相驗2少女遺體，家屬也到場認屍。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區一摩鐵23日傳出2具女屍交疊案，警方調查，2名未成年少女透過「魚訊」群組與30歲的金髮洪男聯繫，相約到摩鐵開毒趴，不料卻疑似吸毒過量暴斃，洪擔憂東窗事發，撇下2人屍體落跑。今(25日)檢察官赴板殯相驗遺體，家屬魚貫入內認屍，確認死者身分後走出，均泣不成聲。

檢警調查，從事裝潢木工的洪男（30歲）透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到新北市新店區1家摩鐵開毒趴，23日上午5點多入住放音樂嗑藥狂歡後，3人累得睡著，當天上午10點多洪男醒來，驚見2名少女已無呼吸心跳，他慌忙想把2名少女載走但搬沒幾下就嫌重，於是將2名少女遺體扔在摩鐵樓梯間用棉被遮蓋，立馬開車落跑。

摩鐵人員在洪男3人購買的休息鐘點時數到了之後敲房門催促，因而發現2名少女交疊陳屍，急忙報案，警員火速循線追查洪男行蹤，沒想到洪男逃離命案現場後，當天中午竟立刻邀約1名21歲女子到桃園找摩鐵開房吸毒準備嘿咻，警方下午破門逮人，房內與命案現場同樣有毒品咖啡包與毒品K他命等物。

洪男24日下午2點多被疑送北檢複訊，檢方指示法警採檢洪男毛髮以比對他有無吸毒。洪男供稱2名少女自備毒品赴約吸食，3人嗨完後睡覺，他起床發現2名少女躺在床上已斷氣，因害怕惹禍上身被查到吸毒，又搬不動遺體，才獨自逃離。

今檢警赴板殯相驗2名少女遺體，家屬也到場，魚貫走入認屍，在確認死者身分後，神情十分哀痛，走出時泣不成聲，現場氣氛相當凝重。2名少女詳細死因為何，還有待檢警進一步釐清。