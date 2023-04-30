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法國藝術家Jordane Saget中正紀念堂即興創作　作品保鮮期僅5小時

▲法國藝術家Jordane Saget中正紀念堂即興創作。（圖／記者楊惠琪攝）

▲法國藝術家Jordane Saget在中正紀念堂即興創作。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

以創作大型城市圖騰藝術聞名法國巴黎的藝術家 Jordane Saget，今（30日）上午9時起在台北市中正紀念堂民主大道廣場前，進行連續5小時的大型戶外藝術創作展演，以獨特的粉筆水顏料創作，預計下午2時完成作品，隨後館方就會進行清洗作業，因此作品保鮮期限僅約5小時，想要一睹創作民眾，可要把握下午2時前的最後觀賞時機。

Jordane Saget的作品在世界許多城市中都留下了創作痕跡，這次首度來台展演，也是第一個亞洲跨界合作的國家。他以稀釋過後的碳酸鈣粉，搭配油漆滾筒刷，在中正紀念堂民主大道廣場前即興創作，以3條線為基礎創作出圈繞圖騰的獨特視覺風格，吸引許多民眾在場圍觀，還有粉絲前來索取簽名。

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首次來台的Jordane Saget說，這次來台進行大型戶外藝術創作展演，對他來說，最重要的不是環境，而是這次來台接觸的台灣人，他感受到台灣人的親切與人情味，能在具有歷史意義的中正紀念堂創作，充滿期待與感動。

Jordane Saget表示，藝術是城市的靈魂；它為城市街道帶來想像力和創造力，豐富了住在這城市人們的生活。從公共雕塑到壁畫，劇院到音樂廳，畫廊到博物館，透過藝術，社區之間繫起更好的連結。藝術可以聚集人心，提供探索城市的新視角，需要我們積極的支持和參與，我們每個人都可以讓台北的風貌更加精彩豐富。

▲法國藝術家Jordane Saget中正紀念堂即興創作。（圖／記者楊惠琪攝）

▲法國藝術家Jordane Saget以3條線為基礎創作出圈繞圖騰的獨特視覺風格。（圖／記者楊惠琪攝）

主辦單位指出，此次大型創作展演也是中正紀念堂繼藝術家KAWS之後，又一次國際級城市藝術創作展，由台北市文化局協助，並由PPAPER主辦，以及能火新創、十分好創意、阿原YUAN、以及VANS共同協辦促成。Jordane Saget創作展演活動預計在今天下午2時結束，隨後館方就會進行清潔作業，想要一睹大師創作的民眾，可要把握最後觀賞時間。

Jordane Saget是居住在巴黎的當代藝術家和街頭藝術家，他的身分地位如同1980年代紐約普普藝術家Keith Haring。Jordane以三條線為基礎發展出圈繞圖騰為獨特的視覺風格，創作大型的幾何圖形和抽象藝術作品，由於作品得到了廣泛的認可和讚賞，成為街頭藝術界的代表人物之一，而這些線條也成為當代巴黎街頭藝術的獨特成分。

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