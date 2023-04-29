▲台北國際書展落幕！桃園同德國小獲比利時館贈書櫃及法語繪本。（圖／同德國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導



博雅閱讀有助於孩子拓展國際視野、提增國際移動力，培育全球公民與未來人才。桃園市同德國小獲得比利時台北辦事處捐贈今年台北國際書展比利時館中使用的環保木質書櫃組及34本法語繪本，29日結合親職教育日辦理舉行贈書活動。同德國小校長萬榮輝期藉由的贈書活動，開啟與歐洲國家國際教育的交流。

桃園市政府教育局表示，桃園市為國境之門，為提升本市學生數位閱讀能力與國際素養，教育局不遺餘力，一方面結合同德國小作為數位學習重點發展學校，同時協助比利時臺北辦事處捐贈書架硬體及部分藏書予同德國小，以增進該校學生對國際文化的理解及語言學習的樂趣。

此次活動在締結邦誼與國際交流各方面均饒富意義，感謝比利時台北辦事處及敦煌教育集團，讓桃園市學童有機會接觸比利時著名的視覺創作藝術和道地的法語文化，也盼望桃園教育與世界接軌，更期望桃園學子珍惜、運用國際交流的機會，以實現「接軌國際，致力智慧產業與數位治理」的願景。

比利時在智慧城市與淨零經濟擁有傑出表現，今年臺北國際書展比利時館設計師程費迪以「有機設計」和「天然及可再利用建材」等概念，善用123條及12座書櫃組成展館，以提高硬體再利用可能性。透過贈書活動延續展館的設計理念，具體實踐永續循環。

鑒於十二年國教課網重視學生「核心素養、閱讀力及國際觀」的育成，桃園市政府教育局與比利時臺北辦事處促成贈書活動，以豐厚同德國小在閱讀與環保教育的學習機會，在老師的帶領下，讓孩子透過「與鯨同行，漫遊書海」的創作主題體驗彩繪牆的樂趣。同德國小萬榮輝校長表示，透過此契機，期待同德學子都能「悠」遊書海、「悅」讀快樂、邁向『優越』。