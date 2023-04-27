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國產內線交易案　前董座父子獲利245萬遭起訴

▲▼國產建材實業公司內線交易案，林孝信。（圖／記者劉昌松攝）

▲國產建材實業前董事長林孝信涉內線交易案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國產建材公司前董事長林孝信，因涉嫌分別在2018年、2020年，國產公告處分孫公司、實施庫藏股買回等重訊前，偷偷進場買股，共計獲利245萬元，林孝信的兒子林建涵獲利106元，董事林泰宏獲利近2萬元，台北地檢署27日將3人都依違反《證券交易法》提起公訴，但請法院考量3人皆繳回犯罪所得，請法院減輕其刑。

全案在2022年初檢調展開大規模搜索偵辦時，國票金董事長魏啟林、接任的國產董事長張世宗、國賓影城創辦人張明吉和兒子張中周，以及台產董事長李泰宏等22人一併遭到約談後，獲檢察官諭令交保，經分析調查，無證據顯示他們是因得到內線消息而進場買賣，因此全部都以罪嫌不足為由，處分不起訴。

起訴指出，國產建材實業公司(2504)在2019年9月23日就已經得知，轉投資的孫公司福建水泥有高度可能性可處分賣出，林孝信當天就只是透過電話下單方式買股，等到10月14日國產發布重訊，公告處分福建水泥廠，預估獲利1578萬美元（約新台幣4.82億元），國產累計3日漲幅高達20.68%，林信孝擬制性獲利245萬元。國產董事林泰宏也是趁機買股獲利1萬9300元。

到了2020年新冠肺炎疫情爆發，美國道瓊股市暴跌，國產擔心台股也受影響，準備實施故藏股買回，當時已經卸任董座的林信孝和兒子林建涵得知後，也分別提前進場買股，但因最後股價並未有大幅波動，林信孝擬制性獲利是虧損38萬餘元，林建涵則獲利106元。

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