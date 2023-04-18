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瘋電影／龍與地下城：盜賊榮耀　呼朋引伴要去打大魔王

文／賴賴

▲▼龍與地下城：盜賊榮耀。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

超級高成本的一部娛樂片，原來是來自一款桌遊遊戲，於是許多幽默的笑梗和懂玩桌遊的玩家，能有共鳴，單就我們這種看電影的觀眾來看，這部誠意極高的製作成本，不重複的場景安排，不同怪物的形式出現，包含腳色尺寸大小的變化，魔幻程度高，令人目不暇給的驚喜經常出現，加上腳色對白經常耍白癡，非常有趣的娛樂佳作。

單就故事來說是沒有什麼出彩的地方，整體著墨在公路電影般的過程，幾個懷抱不同目的和過去的結盟者，合作除去大壞蛋，菜鳥巫師找到自己的能力，遇見自己的初戀，被騙去女兒的爸爸，聯合乾妹妹一起要去救女兒，最厲害的還是壞人休葛蘭，即使他喪心病狂的貪財，卻對待幫忙照顧的友人女兒友好，這大概就是他再壞也不會感覺他討厭，娛樂價值極高的娛樂作品。


片　　名：龍與地下城：盜賊榮耀
英文名稱：Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves
類　　型：動作、冒險、奇幻
口碑場日期：03-24 ~ 03-26
上映日期：2023-03-29
片　　長：02時14分
導　　演： 約翰法蘭西斯達利(John Francis Daley) 、 強納森高斯汀(Jonathan Goldstein)
演　　員： 蜜雪兒羅莉葛茲(Michelle Rodriguez) 、 克里斯潘恩(Chris Pine) 、 蘇菲雅莉莉絲(Sophia Lillis) 、 雷傑尚佩吉(Regé-Jean Page) 、 賈斯提斯史密斯(Justice Smith) 、 休葛蘭(Hugh Grant) 、 克蘿伊寇爾曼(Chloe Coleman)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙

劇情大綱

一名魅力十足的盜賊和一群冒險家踏上一場史詩般的劫盜之旅，目的是奪取一件遺失的古物，但是當他們惹上不該惹的人物，事情就變得非常危險。《龍與地下城：盜賊榮耀》一片將傳奇的角色扮演電玩遊戲精彩豐富的世界觀以及好玩有趣的精神搬上大銀幕，絕對是一部既搞笑又充滿驚險刺激動作場面的冒險動作片。

▲▼龍與地下城：盜賊榮耀。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲義結金蘭的兄妹，兩並肩作戰。

▲▼龍與地下城：盜賊榮耀。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲休葛蘭已經走出自己的不討人厭壞人人設。

▲▼龍與地下城：盜賊榮耀。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲本片最強魔法～兩光任意門。

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