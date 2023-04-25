瘋電影／靈魂伴侶　不要為了異性放棄永遠挺你的麻吉

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然看過《七月與安生》，不過時隔久遠，也忘得差不多了，所以整部片看得很入戲，流暢的節奏，精彩的情節，暗藏內心深入的較勁，這幾乎是所有閨蜜間的把戲，明明是摯交，卻無法百分百的完全信賴，這大概是女生的共業吧，既依賴又害怕受傷害，而結局有著令人深刻的鼻酸。

兩位女主角都襯職到位，漂亮養眼，一個醫學院的男生，讓閨蜜內心反目，一條項鍊讓兩人心結越結越深，典型的搞不清楚男生的心理，只敵視對自己產生威脅的對方，很厲害的劇本設定，整體是好看的。

片 名：靈魂伴侶

英文名稱：Soulmate

類 型：劇情

上映日期：2023-03-31

片 長：02時04分

導 演： 閔永根

演 員： 金多美(Kim Da-Mi) 、 全昭霓 、 邊佑錫(Byeon Woo-Seok)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫

劇情大綱

「天氣好熱，上課也好無聊……在那麼想睡發懶的那天，我第一次見到了妳。」1998年，我們初次相遇。

「妳說如果有了喜歡的對象，就要鼓起勇氣。」2004年，我們有了初戀。

「妳不知道嗎？我本來就是這樣的人啊。」2010年，我們各自長大。

「我最懷念的……是妳。」2014年，我們追著彼此的痕跡。

「現在我想畫下妳的臉，是沒有愛就無法下筆的畫。」現在，我們想念著彼此。

▲內向的女孩總是勇敢面對自己的愛情。

▲因為摯友一家的善良，讓孤伶的女孩有了家的依靠。

▲以素描藝術為出發的設定，使得整部戲多了不同生命。

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