瘋電影／靈魂伴侶　不要為了異性放棄永遠挺你的麻吉

瘋言瘋語：
雖然看過《七月與安生》，不過時隔久遠，也忘得差不多了，所以整部片看得很入戲，流暢的節奏，精彩的情節，暗藏內心深入的較勁，這幾乎是所有閨蜜間的把戲，明明是摯交，卻無法百分百的完全信賴，這大概是女生的共業吧，既依賴又害怕受傷害，而結局有著令人深刻的鼻酸。
兩位女主角都襯職到位，漂亮養眼，一個醫學院的男生，讓閨蜜內心反目，一條項鍊讓兩人心結越結越深，典型的搞不清楚男生的心理，只敵視對自己產生威脅的對方，很厲害的劇本設定，整體是好看的。
片 名：靈魂伴侶
英文名稱：Soulmate
類 型：劇情
上映日期：2023-03-31
片 長：02時04分
導 演： 閔永根
演 員： 金多美(Kim Da-Mi) 、 全昭霓 、 邊佑錫(Byeon Woo-Seok)
國 家：韓國
語 言：韓語
發行公司：車庫
劇情大綱
「天氣好熱，上課也好無聊……在那麼想睡發懶的那天，我第一次見到了妳。」1998年，我們初次相遇。
「妳說如果有了喜歡的對象，就要鼓起勇氣。」2004年，我們有了初戀。
「妳不知道嗎？我本來就是這樣的人啊。」2010年，我們各自長大。
「我最懷念的……是妳。」2014年，我們追著彼此的痕跡。
「現在我想畫下妳的臉，是沒有愛就無法下筆的畫。」現在，我們想念著彼此。
▲內向的女孩總是勇敢面對自己的愛情。
▲因為摯友一家的善良，讓孤伶的女孩有了家的依靠。
▲以素描藝術為出發的設定，使得整部戲多了不同生命。
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