422世界地球日　靈鷲山攜手2公益社團淨灘愛地球護海洋

文／賴芃縈 編輯整理

▲422世界地球日，淨灘愛地球！近200位夥伴共撿拾489公斤的垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）



讓受傷的地球呼吸，讓千瘡百孔的大海重拾燦爛樣貌！2023年4月22日世界地球日，靈鷲山佛教教團攜手同濟會台灣總會北二區、新北市新店工商婦女企業管理協會近200人，在新北貢寮挖子海灘淨灘，我們彼此不認識，但始終相信且一直做著一件事～愛地球，1小時撿拾378公斤海廢，是大家友善地球的成果，希望台灣加油，跟上世界趨勢，一起投資關愛我們居住的地球。



2023年3月19日，聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）公布AR6 Synthesis Report：Climate Change 2023報告示警，人為造成的氣候變遷，導致許多極端氣候事件、傷害大自然，更危害人類和動物的生存空間，全球暖化現正逐步接近無法逆轉的臨界點，若未盡快積極採取行動，生活在地球上的我們，勢必將迎來更多快速破壞力強的的自然界終極風暴。



心道法師：推動「生命和平、靈性生態」刻不容緩



一顆石子會激起層層漣漪，一個善行會影響整個世界！面對地球的苦難與衝突，靈鷲山開山住持心道法師長期在全球推動「生命和平、靈性生態」愛地球運動，並推展「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，鼓勵簡樸生活，環保再生。今年是靈鷲山開山40周年，正值大悲閉關期間，4月16日～5月6日推出《愛地球‧善心善行21 》活動，每日發一念善心，做一件善行，連續21天持之以恆，希望創造愛地球的平台，期待大家共同做1件事情，正視地球生態永續。



靈鷲山慈善基金會董事長性月法師特別到場和大家一起撿拾垃圾，「每月1小時，淨灘愛地球」夥伴們，在地球日開心過了一個環保減塑、保護海洋的國際週末。法師說，今年是世界地球日53周年，這一天，不同國籍的人們以不同的方式，至今已有橫跨195個國家、超過5000個環保組織響應全球性宣傳和實踐環境保護的觀念，感謝422為地球、海洋奉獻的大家心中有大愛，希望不管是不是世界地球日，都不要忘記愛地球的初心。



期待更多人淨灘 為地球盡棉薄之力



超有想像力的人類創造了超便利的生活方式，但卻同時讓地球陷入恐怖的生態浩劫中。同濟會台灣總會北二區區主席王過枝感謝靈鷲山佛教教團長期淨灘愛地球，也讓更多人可以一起以實際行動，幫受傷的地球減輕負擔。王主席說，地球暖化、海洋污染嚴重，大家喜歡到沙灘，卻常留下很多垃圾，造成生態浩劫，淨灘是很好的生活態度，同濟會台灣總會是關懷社會和弱勢的公益團體，以助養偏鄉、貧困孩童、急難救助為主，這次號召35個分會共174位好朋友一起參加淨灘，只是為地球盡小小的棉薄之力，有辦法就盡量做，多做一分是一分。



2022年，新北市新店工商婦女企業管理協會前會長賴麗鈴曾帶著國際獅子會300B2區新北市美鑫獅子會參加靈鷲山淨灘，在難得的世界地球日，她再登高一呼，找到20位會員開心參與，她說，地球跟人一樣，都是有機的生命體，面對地球嚴重的污染，我們不能再自私下去，是該改變並採取行動的時候，淨灘健康又環保，未來繼續在各角落推動淨灘愛地球，這次希望拋磚引玉，人人用守護海洋和地球生態的具體行動，讓地球休養生息，期待更多人投入減塑淨灘行動。

▲靈鷲山慈善基金會董事長性月法師感謝422為地球、海洋奉獻的大家心中有大愛。（靈鷲山佛教教團提供）

▲期待更多人透過實際行動，時刻關注與我們相依共存的這片土地，有志一同當環保尖兵。（靈鷲山佛教教團提供）