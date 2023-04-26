誆花6萬可「請駭客追債」　北市警私下連繫被害人...2大過免職！

▲北市林姓警員（紅圈），借貸2百萬被強制扣薪，聯繫被害人「找駭客追帳」先索討6萬元。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警分局康定所警員，因在外積欠2百多萬債務，從其他派出所打聽有被害人被騙4百多萬，竟然直接聯繫對方，聲稱可以找駭客「追回」部分損失，但需要支付6萬元，被檢舉至萬華分局督察組，整起事件才曝光，警員最後也被依貪污罪嫌送辦，另2大過免職。

警方調查，25歲的林姓警員，從107年特考班畢業後在保一總隊服務，後因「無毒校園」專案支援桃園龜山分局，當時向銀行、民間借貸公司借款2百多萬元，遭到強制扣薪處分，林姓警員表示，借款係因幫家人處理債務。

林姓警員後來結束專案後調回保一總隊，又在統調時轉任北市萬華分局，分派至康定路派出所服勤，4月份得知其他派出所有受理被害人受理4百多萬元詐欺案件，竟直接打電話給被害人，聲稱認識「駭客」可以協助處理追回部分損失，且直接將被害人約到康定路派出所見面。

林姓警員向被害人表示，追討債務要先付出6萬元訂金，事後警方接獲檢舉，表示林姓警員涉嫌向被害人索討6萬元，整起事件才由萬華分局督察組介入調查。

經過調查，雖然林姓警員並未得手，22日就被督察人員帶回，林員坦承犯案，24日依照貪污罪嫌送往地檢署接受複訊，北市警局也祭出2大過免職處分。