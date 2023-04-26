他運動反得肌少症！專家曝「少1動作」：會讓人越來越虛

▲一名男子努力運動，卻導致肌少症。（示意圖／CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

規律運動反而得肌少症？營養師林俐岑分享案例，一名70歲男子有糖尿病史，在未刻意減重下，體重突然下降4公斤，詢問後發現，男子雖然積極運動，但運動後未補充營養，才導致肌肉不斷流失，再加上蛋白質攝取不足，就算運動量大，也無法合成肌肉，導致體重下降。

林俐岑昨（25）日在其臉書粉專發文表示，該名男子糖化血色素7.2%，但近期體重突然從61公斤掉到57公斤，「在沒有刻意減重的情況下，體重莫名減少」，研判是肌少症，可能因為血糖控制變差，身體細胞利用不到能量消瘦，了解他的飲食和生活作息後，得知伯伯很愛運動，「一天兩時段上午和下午都會快走，每天加起來有15000步。」

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林俐岑指出，詢問老伯伯運動後是否會營養補給，「他說運動後不是只能喝水嗎？聽到這裡我大概知道另一個造成肌少的原因」，就是運動後沒有回補營養，肌肉在運動過程中耗損、流失，加上飲食中蛋白質食物吃不夠，「長期下來也就很容造成體重下降，而且伴隨肌肉（瘦體組織）掉很多，進而造成肌少。」

她表示，運動後的營養補給需要「蛋白質食物+醣類食物」，以快走而言，運動後可以吃一份蛋白質食物，像是一杯豆漿、一顆茶葉蛋或一杯牛奶等，若有乳清蛋白沖泡飲也可以，還需要2~3份醣類食物，像是香蕉一根或是一小根番薯，「此時血糖上升可以讓胰島素分泌，胰島素可以幫助肌肉的合成。」

最後她也提醒，還有一個預防肌少症的關鍵，就是「一整天『總熱量』要足夠」，再攝取足夠蛋白質食物，搭配運動刺激，才能幫助肌肉合成，「若熱量不足，只有補蛋白質的話，這些蛋白質只是去當能量來源，而無法合成肌肉喔！」

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