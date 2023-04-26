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腸病毒單周近8千人就醫「創6年新高」　羅一鈞示警：5月將進入流行期

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情來勢洶洶！疾病管制署今（26）日公布上周因腸病毒就診近8千人次，創下6年新高，而且容易導致幼兒重症的71型又確認2起輕症。疾管署副署長羅一鈞今日表示，腸病毒疫情趨勢和2016年相近，估計5月初就會正式進入流行期，單周確診超過1萬1千人，疫情警戒會持續到6月底之前。

▲▼疾管署4/11疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

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疾管署防疫醫師陳婉青表示，上周新增2例腸病毒71型輕症病例，個案皆為北部1歲幼童，4月上旬發病，經治療後症狀已改善。調查感染來源，其中1人家中哥哥有症狀，應該是家戶傳播，另1人為幼托機構首例，但家中無人有疑似症狀，可能是社區感染。今(2023)年腸病毒71型輕症病例累計7例，腸病毒感染併發重症病例累計2例，分別感染腸病毒D68型及克沙奇A6型。

依據疾管署監測資料顯示，上周(2023年4月16日至4月22日)國內腸病毒門急診就診計7,851人次，較前一周(5,470人次)明顯上升43.5%，且高於近6年同期，疫情傳播風險增加，應提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。近期實驗室監測顯示，社區腸病毒活動上升，檢出以克沙奇A型病毒為多，且腸病毒71型及D68型病毒亦持續於社區活動。

疾管署呼籲，腸病毒流行風險增加，各教托育機構應做好因應腸病毒流行準備，依據「教托育人員腸病毒防治手冊」積極加強自我查檢及落實各項防治作為，並提醒家中有嬰幼兒的民眾、教托育機構人員或其他兒童常出入的公共場所業者，落實良好個人衛生習慣及正確勤洗手，維持環境通風及定期清潔消毒，才能降低腸病毒傳播風險，確保嬰幼兒健康。

疾管署再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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