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孫盛希、郭書瑤都來了！7-ELEVEN高雄啤酒音樂節　7／7～7／9重磅回歸

7-ELEVEN高雄啤酒音樂節（圖／寬寬整合行銷提供）

▲Dizzy Dizzo蔡詩芸、YELLOW黃宣、婁峻碩等年輕世代實力派歌手以及偶像男女團，將為「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」帶來精彩表演。

圖、文／寬寬整合行銷提供

全台最嗨！「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於今年7月7日～7月9日在高雄夢時代購物中心正對面廣場重磅回歸；知名音樂節在停辦三年後，今年以「3.0版」全面升級，集結眾多啤酒品牌，並設置烈酒質感音樂館，活動將超越以往規模，且單日預售票只要$799，打造CP值最高的音樂節。

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」在2019年邀請到南韓「性感小野馬」泫雅演出，創下單日兩萬八千張張門票完售的紀錄，也為活動品牌立下重要的里程碑，今年不只延續氣勢，更重磅加碼，邀請超過30組台灣藝人以及2組韓星，將創造超越2019年的盛況。

活動不只每日都有小巨蛋級的重量級卡司雙壓軸，還有YELLOW黃宣、婁峻碩等年輕世代實力派歌手以及偶像男女團參與，Dizzy Dizzo蔡詩芸也將攜手《大嘻哈時代2》選手出演，並媒合了「安心亞X閻奕格」、「羅時豐X孫盛希」、「許富凱X郭書瑤」等多組有趣的合作組合，完整名單將陸續公佈，不同風格的演出者一次匯聚，帶給觀眾最多元的音樂享受。

7-ELEVEN高雄啤酒音樂節（圖／寬寬整合行銷提供）

▲郭書瑤、許富凱。

已參與過多屆「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」的郭書瑤表示很開心能再度參與，笑說自己終於有一點酒量，期待屆時和大家同樂，也希望能藉由這次和許富凱合作的機會加強台語：「這次跟富凱合作希望能唱台語歌，因為我台語很不好，實在沒勇氣，和富凱一起，感覺台語會進步。」

7-ELEVEN高雄啤酒音樂節（圖／寬寬整合行銷提供）

▲安心亞、閻奕格。

對於能夠在「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」停辦三年後再度參與，閻奕格表示非常興奮，期待可以和大家一起享受好喝的啤酒、好看的演出：「相信大家這三年都也憋得滿辛苦的，終於可以放下一些擔心，好好的享受這個夏天！」同樣睽違許久再度參與啤酒節的安心亞則認為自己跟高雄非常有緣份，很喜歡高雄朋友的熱情，對於將與閻奕格首度合作，安心亞笑說：「大家應該想像不到我們的組合會是什麼樣子，我自己覺得一定會非常酷！」

7-ELEVEN高雄啤酒音樂節（圖／寬寬整合行銷提供）

▲羅時豐、孫盛希。

孫盛希上次參與「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」，正好是2019年拿下金曲獎最佳國語專輯獎那週：「三年前的我跟現在的我好像滿不一樣的狀態，外顯的跟內在的都有些改變，疫情中也經歷了不少的起伏，回頭看滿有趣的，也期待這次的演出。」這次她將跟羅時豐合作，她稱讚道大牛哥擔任金曲主持人時的視覺跟造型令人印象深刻，期待這次合作台語歌。

「2023 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節3.0」場域擴大，能容納更多的觀眾，除了各知名酒商外，也邀請許多非酒類的品牌進駐，讓活動體驗更為豐富，勢必成為2023年暑假全台最大音樂盛事。活動將於5月3日開始售票，更多活動資訊即將公佈，請大家持續關注「高雄啤酒音樂節」Facebook粉絲專頁。

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