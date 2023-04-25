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社會 社會焦點 保障人權

指侵、乳交硬上芳療師　辯雙方合意被打臉...淫警急拿100萬和解

▲▼ 高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲ 高雄市左營分局前員警涉嫌性侵芳療師遭判刑。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營分局一名馬姓男員警，去年1月初被芳療店的越籍芳療師指控性侵，警方獲報前往處理時，赫然發現嫌犯竟是自己人，警方依法調查、採證、驗傷並製作相關筆錄等資料後移送，檢方依強制性交罪將他起訴。法院審理時，馬男雖辯稱沒有強迫芳療師，但仍火速以100萬元和芳療師達成和解，法官認為他已具悔意，因此判他徒刑2年，緩刑5年。

左營分局是在去年1月2日下午4點多接獲女性民眾報案，稱按摩店內發生糾紛，立即派員到場查處，不料到場後，越籍女性芳療師指控男顧客在芳療過程中，以手指侵入她的私密部位，堅持提告，但顧客堅持是雙方合意，警方調查發現，被控性侵害的男客竟是同分局的馬姓員警。

警方偵訊後，依妨害性自主將全案移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，諭知10萬元交保並限制住居，案發後，市警局將馬姓員警記過處分，並調往六龜分局服務，檢方偵查後依妨害性自主罪將馬姓員警起訴，市警局依規定向上呈報，市府決議以違法情節重大，有具體事實，予以停職處分。

橋頭地院審理時，馬坦承有親吻芳療師，也有用生殖器磨她的下體、雙乳，但否認強制性交，甚至強調芳療師並沒有抗拒，還有和他接吻，還用臀部磨蹭他的生殖器。

不過芳療師指證歷歷，說馬姓員警是芳療館的常客，當天幫他按摩時，有告知自己有男友，但仍被他壓在床上，脫去衣褲後性侵，法官根據刑事局的鑑定報告，在芳療師的唇部、左髖骨、胸罩內側中間均有採得與馬男相符的男性染色體型別，因此認定馬男性侵犯行明確。

但考量馬姓員警已經與芳療師達成100萬元的和解，已有悔意，因此依強制性交罪判處他徒刑2年，緩刑5年，並要馬另向公庫支付40萬元，並提供240小時義務勞務，及應接受法治教育課程2場次，緩刑期間付並保護管束，全案還可上訴。

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