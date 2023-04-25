成立近1200天！指揮中心確定解散　周四舉辦終場記者會

▲中央流行疫情指揮中心，社區防疫組組長莊人祥(左)、指揮官王必勝(中)、發言人羅一鈞，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠肺炎，指揮中心成立將近1200天，行政院院長陳建仁今（25）日下午2點將到中央流行疫情指揮中心商討解編和降級事宜。不過，指揮中心公關室今日上午發出信件發布通知，隨疾病改類，指揮中心同步解散，112年4月27日(四)14:00舉辦「指揮中心終場記者會」，也間接證實指揮中心將解散。

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▲指揮中心終場記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心在2020年針對新冠肺炎啟動，同年1月23日，行政院將指揮中心提升為二級開設，2月27日再提升為一級開設，指揮官由時任衛福部長陳時中擔任，目前則由衛福部次長王必勝擔任。

由於全球新冠疫情趨緩，疫苗接種普及，各國陸續恢復正常生活，旅遊業也再度重啟。指揮中心何時解編和新冠肺炎降級，是目前外界相當關注的重點事項。

行政院長陳建仁今日下午2點會到指揮中心開會，討論解編或降級事宜；指揮中心則今（4/25）日16：00召開臨時記者會，由王必勝說明院長視導指揮中心對防疫政策及防治工作指示及相關事宜。

指揮中心今進一步發出媒體邀函，內容稱：「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」迄今已成立超過1000天。隨疾病將改類，指揮中心同步解散，防疫回歸常態化，為感謝一路陪伴及協助記者會召開的夥伴，謹訂112年4月27日（四）14:00於疾管署B1大禮堂舉辦「指揮中心終場記者會」，邀請您參與，共同回顧過去、迎向疫後新生活。