　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成立近1200天！指揮中心確定解散　周四舉辦終場記者會

▲▼指揮中心4/20記者會，社區防疫組組長莊人祥(左)、指揮官王必勝(中)、發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心，社區防疫組組長莊人祥(左)、指揮官王必勝(中)、發言人羅一鈞，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

因應新冠肺炎，指揮中心成立將近1200天，行政院院長陳建仁今（25）日下午2點將到中央流行疫情指揮中心商討解編和降級事宜。不過，指揮中心公關室今日上午發出信件發布通知，隨疾病改類，指揮中心同步解散，112年4月27日(四)14:00舉辦「指揮中心終場記者會」，也間接證實指揮中心將解散。

▲▼指揮中心終場記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心終場記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心在2020年針對新冠肺炎啟動，同年1月23日，行政院將指揮中心提升為二級開設，2月27日再提升為一級開設，指揮官由時任衛福部長陳時中擔任，目前則由衛福部次長王必勝擔任。

由於全球新冠疫情趨緩，疫苗接種普及，各國陸續恢復正常生活，旅遊業也再度重啟。指揮中心何時解編和新冠肺炎降級，是目前外界相當關注的重點事項。

行政院長陳建仁今日下午2點會到指揮中心開會，討論解編或降級事宜；指揮中心則今（4/25）日16：00召開臨時記者會，由王必勝說明院長視導指揮中心對防疫政策及防治工作指示及相關事宜。

指揮中心今進一步發出媒體邀函，內容稱：「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」迄今已成立超過1000天。隨疾病將改類，指揮中心同步解散，防疫回歸常態化，為感謝一路陪伴及協助記者會召開的夥伴，謹訂112年4月27日（四）14:00於疾管署B1大禮堂舉辦「指揮中心終場記者會」，邀請您參與，共同回顧過去、迎向疫後新生活。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
聯華大火！　60種熱門產品全出自這裡
國道1號驚見10歲童獨走路肩！　驚險畫面曝
快訊／台積電500元破了！　市值失守13兆
快訊／聯華大火7人亡！　廠長回應了
曾文水庫下降　「希臘式建築」冒出！
獨／47年女校走入歷史！　「首招男生」改名了
聯華大火奪7命！　1逃生致命錯誤曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

老公1個月回家1次！她提離婚「誰能忍受」　一票卻罵爆：沒同理心

疫後大航運時代！華航擴大招百人　起薪「內勤41k、機師20萬」

行人地獄？企鵝妹環島驚「好多卡車」　鄉民看地點秒懂：超危險

曾文水庫驚見希臘式建築「整齊圓柱體」　全球首創工法...畫面曝光

變天倒數！春雨炸2地　下波鋒面雷雨彈轟炸區出爐

港澳生可來台讀高中五專！41校今起辦線上教育展　5月赴港宣傳招生

通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

成立近1200天！指揮中心確定解散　周四舉辦終場記者會

「LINE筆記本」身邊人都這樣用！內行搖頭：怕被偷看

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

老公1個月回家1次！她提離婚「誰能忍受」　一票卻罵爆：沒同理心

疫後大航運時代！華航擴大招百人　起薪「內勤41k、機師20萬」

行人地獄？企鵝妹環島驚「好多卡車」　鄉民看地點秒懂：超危險

曾文水庫驚見希臘式建築「整齊圓柱體」　全球首創工法...畫面曝光

變天倒數！春雨炸2地　下波鋒面雷雨彈轟炸區出爐

港澳生可來台讀高中五專！41校今起辦線上教育展　5月赴港宣傳招生

通勤月票7月上路！侯友宜喊話3年200億不夠　鄭文燦：將檢討預算

成立近1200天！指揮中心確定解散　周四舉辦終場記者會

「LINE筆記本」身邊人都這樣用！內行搖頭：怕被偷看

王永慶在17.6元賣光台積電 千金難買早知道！

獨／台鐵又接恐嚇「停車場休旅車放3炸彈」 要求釋放弘仁會成員　

安格斯12星座一周運勢4／24-4／30　牡羊桃花降臨、摩羯放過自己

快訊／詹皇恐怖22分20籃板　湖人季後賽首輪3勝1敗聽牌

大谷翔平連2戰安打　運動家延長賽1分險勝天使

T1提升賽事品質　今自季後挑戰賽起聘外籍裁判共同執法

火警15人躲冷凍庫死傷慘　高大成：濃煙會竄進來...15mins就奪命

味全龍跳「開花舞」林智勝最會扭！小龍女：還是你們上來跳？

日本地方美食「烏鴉刺身」超美味？　官方急澄清：吃下肚可能致死

台東縣率全國之先推動公部門減廢　榮獲環保先鋒良好獎

生活熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

午後變天！　今晚雨區擴大

梅雨快來！　最新預測時間出爐

一夜連4震　最大規模4.2、震度4級

可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

明中南部午後有大雨！勞動節連假先濕後乾

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

大甲媽遶境！小6女童擺攤　紙牌3個字真相曝

到飯店用餐花2021元！公公突噴1句話超尷尬

泰情侶遊西門町點名：台灣人　案情不單純！原來在炫耀

白天驟降6度　半個台灣一片藍濕透

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

佩甄曾痛哭爆婚變…老公又衰爆「出軌大胸小三」！

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面