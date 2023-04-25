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【廣編】消極主義掰掰！「壯世代」快樂生活　3要訣遠離負面情緒

壯世代教科文協會理事長吳春城（圖／壯世代教科文協會提供）

▲壯世代教科文協會理事長吳春城提倡樂活人生，遠離負面情緒。（圖／壯世代教科文協會提供）

【廣編特輯】

圖、文／壯世代教科文協會理事長吳春城提供

近期台灣社會發生許多憾事，從85歲的國寶級雕刻大師朱銘殞落，62歲的淡江大學前副校長王高成、52歲的翻唱王子江明學等人自殺事件，讓人重新關注身為社會「三明治夾層」的壯世代族群，在面臨自身健康走下坡時，同時兼顧上有老、下有小的巨大照顧壓力，唯有透過健康的心理與正確的舒壓方法，在工作與家庭找到平衡的蹺蹺板，讓生活充滿正能量！

壯世代教科文協會理事長吳春城分享，身處人生黃金期的壯世代，當遇到難題時，別忘了熟記以下3要訣，一起擁抱正能量人生。首先是「去除標籤化」，當你在人生低谷時，造成的原因往往是諸多事件的積累，並非一蹴可及，我們應該去除標籤化，不隨意定義他人；其次是「不帶情緒的傾聽」，撇除先入為主的觀念，當一個安靜的傾聽者，提供釋放壓力的管道；再者為「專業人士協助」，尋求專業醫生或心理治療師的幫助，透過心理與生理治療，逐漸走出低潮，開啟快樂第二人生。

吳春城舉例，以壯世代來說，多數人的既定印象停留在有房有車、時間彈性、兒孫滿堂等，相較年輕人明明擁有更優渥的物質生活條件。但從現實層面來看，造就壯世代族群高自殺率的5大原因，包括精神疾病、久病厭世、另一半的缺席、獨居、人際失和等，其中又以「疾病」、「長時間」等健康亮紅燈因素的自殺率最高，無論是精神上的阿茲海默症、憂鬱症，亦或是生理的大魔王癌症，長時間的久病不癒，不僅耗費大量金錢與時間，也可能成為家人或小孩的拖油瓶，對生理與心理無疑是場硬戰，也是壓垮無數人的最後一根稻草。

據社團法人台灣自殺防治學會調查，110年全國自殺死亡人數有3656人，其中45歲以上自殺死亡比例逐年攀升，且男性自殺率高於女性一倍以上，顯見男性年齡愈長、自殺死亡率比例愈高的趨勢。

從性別角度觀察，受到中華傳統文化影響，多數男性被塑造成堅強、勇於承擔的強悍形象，也不容易察覺負面情緒的積累，相較於女性善於向外吐露，更容易找到排解壓力的窗口。衛福部統計，台灣有一半男性不懂情緒紓壓，生活有問題也不懂求救，是造成台灣中年男性死亡率高居亞洲之冠的主因，平時應該多經營家人、朋友的關係，透過相處有機會即時察覺徵兆與訊息，降低憾事發生率。

據國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心分析，台灣壯世代50歲以上罹患憂鬱症比率高達16.3%，仍有7成未就醫，遠低於國際平均值，主要受到「消極治療」與「守舊醫療觀念」影響。很多人對前往醫院諮詢心理醫生與治療有著莫大排斥感，似乎把憂鬱症與精神病畫上等號，其實近年來精神科基層診所、心理諮商服務據點快速增加，約86.1%民眾可以在30分鐘內到達，費用僅需幾百元、負擔不大，勇於接受現狀並接受他人關懷與協助，透過積極正向的態度，是戰勝病魔的不二法門。

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關鍵字：

消極主義壯世代快樂生活負面情緒

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