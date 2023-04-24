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大陸 大陸焦點 特派現場

9歲女童逛文具店被當賊！老闆「強逼搜身」遭送菊花：祝關門大吉

大陸一名女童被老闆冤枉偷竊，甚至當場被要求搜身。（圖／擷取自微博）

▲文具店門口被擺放了多束白菊花。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

被誤會的感覺不好受，更何況是孩子遇到此情況！大陸江蘇省揚州市一名文具店老闆，日前指控小女孩偷竊且當眾要求搜身，經警方到場調查後，證實小女孩並無不當之舉還她清白。事件曝光掀起群眾怒火，文具店遭人「送菊花」恭祝關門大吉、早日倒閉，目前涉事店家已暫停營業。

綜合陸媒報導，這名9歲小女孩的父親22日發布影片喊冤，指出女兒在文具店遭到老闆指控偷拿膠帶，對方查看口袋後並未發現贓物，而爺爺也在一旁為孫女作證，但老闆仍堅稱攝影機拍到女孩偷竊。畫面中可見，女孩邊哭邊翻口袋說「身上沒有」，老闆則拿出監視器畫面直呼，「我攝影機拍的，所有人可以來看，拍得很清楚」，隨後爺爺要求報案證明清白，警方到場調查才證實女孩並未偷東西。

▲▼ 。（圖／）

▲老闆一口咬定小女孩偷了膠帶。（圖／擷取自微博）

對此，涉事老闆昨（23）日也PO出道歉影片，表示因自己的行徑造成傷害感到相當抱歉，「由於本人的工作失誤，對小朋友帶來了不好的影響，在此鄭重地向小朋友及其家人道歉，希望能得到對方的原諒。」

▲▼ 。（圖／）

▲涉事老闆出面道歉。（圖／擷取自微博影片）

不過，顯然網友不買單，紛紛留言撻伐「你一個漏看可能給幼小的心靈造成了很大創傷，道個歉並不能彌補」、「破壞別人的聲譽罪，誰能補償」、「真的要道歉，也應該是上門道歉，拍道歉影片是怕網民網暴他」、「我初中被班主任冤枉偷錢，這是我這輩子最大的恥辱。」

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