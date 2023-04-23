「咖啡喝多」恐引心臟衰竭？醫曝「研究內容」：別想太多

▲有研究指出，咖啡喝多恐引發心衰竭，但醫師認為無需過度推論。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

咖啡喝多恐引發心臟衰竭？根據一篇《新英格蘭醫學雜誌》中的研究指出，咖啡攝取者的心室早期收縮（另一種心律不整）數量增加。但有心臟科醫師表示，必須要避免對研究結果過度推論，該研究確實有提到心室早期收縮的比例會因為喝咖啡增加，僅能從研究推論說，有心臟衰竭或相關風險者，是有理由建議別喝或少喝咖啡，但並非喝多會引發心衰竭。

臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝表示，相關消息源自於今年三月底一篇刊登在《新英格蘭醫學雜誌》中的研究，該研究主要探討咖啡因對健康成年人的急性影響，100名參與者在14天的實驗期間，依照隨機指示，在不同的天數內攝取咖啡或避免咖啡。

在實驗期間，研究團隊使用連續記錄心電圖的設備、手腕式加速度計和連續血糖監測器，分別評估咖啡對心律不整、每日行走步數、睡眠時間和血糖濃度的影響。

結果顯示，咖啡攝取與心房早期收縮（心律不整的一種）無明顯影響，但咖啡攝取者的心室早期收縮（另一種心律不整）數量增加，日常步數較高；而在每晚睡眠時間減少36分鐘，血糖濃度無明顯差異。總結來說，這項刊登在重要醫學期刊的隨機試驗指出，咖啡攝取與心房早期收縮無顯著關係。

至於為什麼人數只有100人，時間只有14天的研究，能在這麼有影響力的雜誌發表結果？李穎灝說，過往咖啡對於心血管健康的影響侷限於觀察性研究，觀察性研究容易受其他因素干擾，難以確定因果關係。

他進一步舉例，一群咖啡攝取量多的人，可能是因為工作量超載，才希望透過攝取大量咖啡保持專注力，如果這群人比較容易發生心律不整，可能不是因為喝太多咖啡，其實是因為過勞所致。

該研究雖然規模不大，但運用了多項高科技監測儀器及遠端隨機指令的操作，確保參與者生活不被打斷，不必去醫院或實驗室喝咖啡或檢查，取得了極具價值且接近日常的研究成果。

至於該研究是在哪裡提到咖啡造成心臟衰竭風險呢？李穎灝直言，必須要非常小心避免對研究結果過度推論，該研究確實有提到心室早期收縮的比例會因為喝咖啡增加，大約從每天100次變成150次的程度。

不過李穎灝也提到，根據過往研究發現，即使沒有心臟結構的問題，心室早期收縮過於頻繁可能增加數年後心臟衰竭的風險，這個過度頻繁通常須達到1天內有10%比例以上的心跳為心室早期收縮，才考慮用藥治療，以一天平均心跳十萬次來計算，10%大約也是一天一萬次的心室早期收縮，和一天150次相比起來，差距甚大。

李穎灝坦言，也許可以從這項研究推論說，對於有心臟衰竭或相關風險者，是有點理由建議患者別喝或少喝咖啡，但這只是一個推論，仍須更進一步研究證實這個論點，至於健康的成年人，喝不喝咖啡根據個人喜好決定就可以，不需要想太多。