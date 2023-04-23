嘉義大林慈濟推動地球永續經營獲獎　蔡英文接見嘉勉

▲蔡英文總統(17日)接見第25屆SNQ得主，嘉義大林慈濟醫院賴寧生院長(第二排右四)。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院榮獲第二十五屆SNQ『國家生技醫療品質獎』「醫療院所類醫務管理組」銅獎「系統性推動綠色醫院」殊榮，院長賴寧生院長日前獲邀至總統府，由蔡英文總統親自接見嘉勉殊榮！

▲第25屆SNQ 國家醫療生技獎 嘉義大林慈濟或銅獎，系統性推動綠色醫院，代表受獎者賴寧生院長(左)、林名男(右)。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

蔡英文總統日前接見「第25屆『國家生技醫療品質獎』獲獎醫護機構暨生醫產業代表」時表示，政府會持續透過「六大核心戰略產業」政策，加速整合國內醫療機構、相關產業及各界資源，同時，也會繼續協助生醫產業國際布局。

▲第25屆SNQ 國家醫療生技獎 嘉義大林慈濟系統性推動綠色醫院獲銅獎（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

總統致詞時首先恭喜獲獎者，從激烈的競爭中脫穎而出。「國家生技醫療品質獎」有台灣生醫界奧斯卡的美稱，她來之前，看過大家的獲獎項目，每一項都很關鍵，都展現出台灣雄厚的醫療實力，也看到其他醫療院所獲得的獎項，包括前瞻醫學研發、推動醫院的永續經營。

因環保有成，嘉義大林慈濟醫院於去年榮獲「第45屆世界醫院大會（World Hospital Congress）「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，副院長林名男至杜拜親自領獎。

今年乘勝追擊，以「系統性推動綠色醫院」獲頒第二十五屆SNQ『國家生技醫療品質獎』「醫療院所類醫務管理組」銅獎殊榮。在SNQ頒獎典禮上，主辦單位宣布大林慈濟主要亮點「超過20年致力推動綠色醫院、7大國際組織合作參與、9項環境指標全國第一、年度總碳排放量減少超過1,470噸」。大林慈濟醫院院長賴寧生表示，大林慈濟在健康促進與綠色醫院經營上成績斐然，醫療品質與環保並重，更為世界永續發展而努力。