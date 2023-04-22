桃機停機位爆滿！5／1起加收停留費　停駐逾7天最高增收5成

▲桃園機場5/1將針對連續停駐超過7天以上的航班加收停留費。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

近年國籍航空引入不少新機，加上新業者加入航空市場，桃園機場停機位常態處於爆滿狀態，一位難求，桃機公司拍板5月1日起，航機停駐7天以上，每小時停留費加收25%；14天以上，每小時停留費加收50%。

根據統計，不含各業者維修廠棚的航機停駐機位，桃園機場目前停機位供給數約有110席，不過目前國籍及外籍業者過夜停駐、維修等停駐需求高於110架，光國籍航空飛機就超過200架，停機位供不應求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於現行收費靠橋機坪每半小時600元；遠端機坪每半小時450元；貨運機坪及其他機坪每半小時400元。停留未滿2小時免收，逾2小時者以全時段計費。停留期間使用不同機坪者，分按使用該類機坪時間計收；不滿30分鐘以30分鐘計費。

不過因週轉率差，停機位供不應求，桃機公司表示，為維持航機停駐安全，並增加停機位週轉率，針對於連續停駐一定天數（中間皆無離到場）之航班加收停留費，並與業者溝通達成共識，自5月1日起停駐7天以上，每小時停留費加收25%；14天以上，每小時停留費加收50%。

桃機公司表示，桃園機場將持續依據供需情形，滾動調整停機位政策，確保機場作業安全與效率。