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金門水頭聚落暗夜火警！百年古厝竄火煙嚇壞民眾　2住戶緊急逃出

▲▼金門水頭聚落閩式住宅發生一起火災。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門水頭聚落閩式住宅今凌晨發生一起火災。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門水頭聚落是金門地區最富有的聚落，也是全島保存最多閩式建築與洋樓的聚落，金門縣消防局於21日0時17分接獲民眾報案，指稱金城鎮前水頭某閩式住宅發生火災，現場有火煙冒出情形，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及職義消人員16人前往搶救，在消防及義消人員全力投入搶救下，火勢隨即受到控制，現場無人員傷亡，另有2名住戶自行逃出，詳細起火原因，由消防局火災調查科進一步鑑定中。

此次火警發生於凌晨，且位於傳統閩式聚落，恐有延燒之虞，消防局絲毫不敢大意，救災車組抵達現場時，發現火煙已由屋頂竄出，有2名居住民眾自行逃出，無人員受困情形。初期消防隊部署2條水線迅速入室搶救，第一大隊大隊長陳叁奇到場後接替指揮，並指示金寧分隊車組中繼水源，及佈署1線入室搶救。

在職義消救災人員通力合作下，火勢未有延燒擴大情形，迅速於0時42分獲得控制，於1時42分撲滅火勢，隨即進行殘火處理，初估燃燒面積約15平方公尺，無人命傷亡。搶救過程中，因現場為閩式建築物，屋內多為木造結構，搶救人員持續針對可能悶燒的地方射水灌救，以避免有復燃情形。

▲▼金門水頭聚落閩式住宅發生一起火災。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局呼籲，家戶應安裝住警器，可於火災初期盡早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間；平時養成良好習慣，不隨意棄置菸蒂、菸灰，避免火種不慎掉落或遺留於易燃物，進而引起火災，平時做好減災、防災工作，才能減少災害發生。

▲▼金門水頭聚落閩式住宅發生一起火災。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門水頭聚落閩式住宅發生一起火災。（圖／記者林名揚翻攝）

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