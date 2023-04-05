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清明節前夕　歸仁警尋人高手助無名屍落葉歸根

▲台南市警仁分局媽廟派出所巡佐吳孟宇，協助花蓮玉里醫院收容住院死亡的無名男屍找到其真實身分，在清明前找到回家的路。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市警仁分局媽廟派出所巡佐吳孟宇，協助花蓮玉里醫院收容住院死亡的無名男屍找到其真實身分，在清明前找到回家的路。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局媽廟派出所巡佐吳孟宇，查知花蓮玉里醫院有1名無名男屍無人認領，該男子1966年間由善心人士將他送至醫院收容治療，期間無家人探視過，為協助死者能落葉歸根，經逐一過濾比對大量資料，查出死者係台南鹽水區通報失聯的劉姓男子，經通知家屬大哥指認無誤，死者終於在清明前找到回家的路。

倒臥在路旁的病人，常被當成是遊民，身上無證件，回到警政進行指紋比對仍無所獲，最後只能由社會局處給予暫時的健保身分，以利後續就醫，這群長期被安置在長照機構裡的身分不明人士，日復一日靜默的等待奇蹟出現，與家人溫暖團聚，但現實裡如此好運能重返家人懷抱的並不多，時間久了一個個相繼病死，以無主遺體方式殮葬外，另一端的家人也未能放下失去家人的擔憂，徒留未能落葉歸根的遺憾。

這類的社會悲戚，尋人高手歸仁分局媽廟派出所巡佐吳孟宇，憑著從警幫助弱勢的執著，從沒有放棄尋覓，這些年用偵辦案件的技巧，查找比對，連結了許多身分不明及失蹤人口系統資料，利用勤餘實際查訪全台跑透透，對他而言，任何一個案例的後面都充滿故事，看到家屬從無望到驚喜的眼神，是他一直持續從事此類工作時的動力。

吳孟宇在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，花蓮玉里醫院有1名無名屍男子無人認領，根據資料顯示，該名男子係於1966年間由善心人士將該名男子送至花蓮玉里醫院收容住院治療，期間並無家人前往探視過，為協助男子身後能落葉歸根，吳巡佐開始著手比對，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄及戶役政資料，最終查得一筆台南市鹽水區失聯的民眾，經向主管報准後，前往戶籍地通知家屬大哥出面指認，這名無名屍男子的身世終於解密。

該名死者係劉姓男子（70歲），排行第二，劉男大概在1966年左右，約13歲時精神方面出現異常，家人將其送往醫院救治，惟後續劉男失蹤，家人無奈通報協尋，轉眼間近一甲子時間，再見到劉男的照片，雖然已經天人永隔，但知道他在機構有獲得妥善照顧，身後也有妥善處理，劉家人總算能放下內心缺憾，對於警方的協助及社政的安置照顧十分感激。

歸仁警分局長邱顯良呼籲，民眾家中若有易走失之家人，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，在口袋中放入小紙條，或衣褲繡上相關聯絡方式，當警方發現時第一時間確認走失者身分通知家屬，多一分主動關心，也就多一分幫助走失者找到回家的路。

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