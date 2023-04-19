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第倫桃樹落果砸破擋風玻璃！興大提建議讓埔里鎮公所傻眼

▲埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹落果砸破路邊停車擋風玻璃，引發安全疑慮。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團）

▲埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹落果砸破路邊停車擋風玻璃，引發安全疑慮。（圖／翻攝「埔里人」臉書社團）

記者高堂堯／南投報導

位於埔里鎮的中興大學實驗林區種有2棵第倫桃樹，因近2個月進入果實成熟期，超過半公斤的堅硬果實不時掉落、滿布周邊路面，不但引發環境安全疑慮，甚至首次出現停在樹旁車輛的擋風玻璃遭砸破，而興大竟要求鎮公所在該處畫設黃線禁止停車，鎮公所則建議校方增設防護網等隔離設施，並將協助車主申請國賠。

案發地點位於東興一街旁，有路過民眾月前發現該處由興大實驗林所栽種2株約高達5層樓的第倫桃老樹，掉落比成人拳頭還大的果實，各個重達半公斤以上，還將停在樹旁路段的一輛轎車後擋風玻璃砸出圓形破洞或蜘蛛網狀裂紋，連樹下的變電箱也無法倖免，趕緊錄影並PO上地方社群，提醒車主移車。

▲▼埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹落果破壞路邊停車擋風玻璃和變電箱。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹落果破壞路邊停車擋風玻璃和變電箱。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹落果砸破路邊停車擋風玻璃，引發安全疑慮。（圖／記者高堂堯翻攝）

受害車主向媒體表示，事前並不知道該處會有落果砸車的風險，維修擋風玻璃就花了2萬多元，但附近居民都表示平常不敢靠近，就怕天降「炸彈」會把孩子打傷。

▲埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹高近5層樓、落果比成人拳頭還大。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹高近5層樓、落果比成人拳頭還大。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮的興大實驗林區第倫桃樹落果砸破路邊停車擋風玻璃，引發安全疑慮。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里鎮公所和當地民意代表也協請興大派員前往會勘，未料校方代表竟提議鎮公所將該路段施畫黃線、禁止停車；鎮公所主秘劉政道則回應，市區路邊停車空間已相當有限、該路段原本就劃設白線可供停車，是否禁停也必須通報道路交通安全會報審議、裁決，並建議受害車主提出國賠申請。

最後公所和民代決議要求校方加強施做防護網等隔離設施，將落果阻絕、不再掉在人行的公共空間上，以免傷及行車及行人；中興大學校本部則強調在相關責任釐清後，將依法處理，該實驗林園區也將加強現有告示、提醒路過民眾留意人身安全，同時將提高園區內修剪與巡視頻率。

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