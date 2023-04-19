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G7挺台參與WHA！薛瑞元5／19率團前往　目標和這些國家「交朋友」　

▲▼薛瑞元 答詢 社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元赴社會福利及衛生環境委員會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

7大工業國（G7）外長會議聯合聲明支持台灣參與世界衛生大會（WHA），衛福部長薛瑞元今（19）日表示感謝這些國家支持，也將於5月19日率團前往日內瓦。薛並進一步透露，今年將打破過去與理念相同國家交流的作法，進一步擴展交流範圍到其他中立國，如穆斯林國家等，多交朋友以獲得支持。

G7外長會議於4月16日至18日在日本長野縣舉行，會後聯合聲明重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並提及支持台灣有意義參與世界衛生大會及世界衛生組織技術會議。

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民進黨立委蘇巧慧今（19）日於社福衛環委員會質詢時問及此事衛福部態度，並指台灣應該加入世界衛生體系，是這三年防疫成果被世界肯定。薛瑞元回應，針對此聯合聲明深深感謝，也非常高興有這個機會，讓世界先進國家肯認台灣在衛生醫療方面成就。

至於今年特別努力方向，薛瑞元透露，過去我方比較注重「理念相同國家」之間的溝通，在前幾天與準備參加WHA民間團體聚會中，有拜託盡量擴展「不是相同理念國家」交流，例如一些比較中立、穆斯林國家，希望多交朋友，有更多朋友，才比較容易能加入世界各種不同公共衛生相關組織，當然也希望在WHO得到更多支持。

薛瑞元會中接受媒體訪問表示，本屆世界衛生大會他將於5/19出發，隨團包含衛福部相關司署人員，另外有幾位智庫與代表人物如還有國衛院前院長梁賡義、國衛院長司徒惠康等人一同前往，另有民間團體會自行前往與國際醫事團體交流。

薛瑞元進一步說明，過去前往主要都是與理念相同國家舉辦雙邊會談等活動，這次拜託醫事團體和過去不被認為是理念相同國家接觸，特別是台灣已經解封，相關專業會議也會在台灣舉辦，可以趁此邀請這些比較沒有接觸國家的專業人士來台。薛瑞元坦言，做醫療外交需要長期累積，但我們應該要跨出那一步。

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