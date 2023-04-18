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快訊／打臉登山女神！人夫發聲明認了有親密接觸「我真的好後悔」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「登山女神」曾格爾遭爆不倫公關女強人丈夫陳坤保，陳稍早發聲明。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

真的不忍了！「登山女神」曾格爾近日與正宮岳啟儒不斷在網上隔空交火，曾格爾甚至曬出法官和陳坤保的言詞辯論筆錄，強調男方已承認兩人並未發生關係。對此，陳坤保也透過律師發出聲明，懊悔認了「確有親密接觸」，自己犯了無法原諒的錯誤，不但帶給社會不良觀感，也深深傷害了共度將近30年婚姻的妻子和家人。

陳坤保透過律師發聲明指出：「對於本人所鑄成的錯誤而造成家人的傷害與各界的紛擾，本人至感歉疚，同時也避免曾格爾小姐持續以不完整的資訊誤導大眾並繼續傷害我的家人。

聲明如下：
本人陳坤保於去年出於一片善意，應曾格爾小姐之央求，協助其登山募款。但雙方互動之後，逐漸產生情愫，加上對方主動邀我到三二行館住宿，我一時意亂情迷而和對方有了訂房之約，並且在三二行館與曾小姐一起泡湯、也確實有肢體上的親密接觸，而罔顧已婚人夫、人父之身分，犯了不該犯且無法原諒的錯誤，不但帶給社會不良觀感，也深深傷害了與我共度將近三十年婚姻的妻子和家人。

▲▼登山女神曾格爾。（圖／翻攝曾格爾臉書粉專）

回想我與妻子自大學畢業即結婚，一路篳路藍縷，攜手共同打造事業與家庭，共度無數難關與挫折，期間生養了兩個可愛的孩子並一同奉養雙親，我的妻子與家庭本該是我這輩子最應該珍惜的至寶，然而我不僅沒有好好保護他們，反而讓他們因為我而傷痕累累，我真的好後悔、好後悔…。夫妻本是同船渡，百年修得共枕眠，我實在不該因一時誘惑而鑄下大錯，弄得身敗名裂！

如今思之，深感悔恨、歉疚，再多的言語都無法表達我所鑄大錯的萬分之一。我的意志不堅，我對妻子與家人所造成的傷害，只能在所餘半生全心全意的付出，來向妻子與家人贖罪。
最後，關於我太太提出的侵害配偶權訴訟已經進入法院審理階段，我也已經至法院將曾小姐約我至三二行館以及確有親密行為等，如實向法官說明，冀望曾小姐勿在媒體網路上散播不完整且不實的訊息，而徒生其他爭端，也請各界能靜待司法判決。」

本所當事人陳坤保對於其錯誤行為造成配偶和家人嚴重傷害，深感悔意，日前已至法院如實陳述，請曾格爾小姐勿擷取不完整且不實的訊息在媒體網路上散播及扭曲事實，亦請外界靜待司法判決之結果。

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