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電價調漲！半夜洗衣服省電沒用　2張圖看懂電費算法

記者黃翊婷／綜合報導

4月起平均電價調漲11％掀起各界熱議，網路甚至有傳聞指出，電費將開始分三段計價，價差高達5倍、10倍，半夜洗衣服比較省電等等。對此，台電表示，如果沒有主動申請過時間電價，一般家用電費都是採用「累進費率」計價，電費是與用電量多少有關，並依用電量計費，與用電時段無關，電費單上都有算式，民眾可以自行對照計算。

▲▼電表,電費,電錶。（圖／記者黃可昀攝）

▲台電4月調漲電價平均11％。（圖／ETtoday資料照）

針對網路流傳的電價假消息，台電電力粉絲團表示，如果沒有主動申請過時間電價，一般家用電費都是採用「累進費率」計價，只要簡單2步驟，民眾就能自行檢視家裡的電費是怎麼算出來的，首先是拿出家中的電費單，接著是找出帳單上的「用電度數及電費算法」。

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電價算式。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

▲電費單上列有電費算法。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團，下同。）

台電指出，大家可以先看帳單上的「計算度數」，經常度數就是用戶一期的用電度數，電價表的用電度數則分為6個級距，所謂的累進費率計價，就是「用電度數越多，級距費率越高」，所以電費是與用電量多少有關，並依用電量計費，與用電時段無關。

台電舉例，流動電費的算式=每段度數*每段費率之加總，若電費單計費期間是夏月的1400度，流動電費為「4507.6=1.63*240+2.38*420+3.52*340+4.8*400」，1400度涵蓋4個級距，每個級距的費用不同，以下為夏月電費：

120以下每度電1.63元
121~330每度電2.38元
331~500每度電3.52元
501~700每度電4.80元
（電費單一期2個月，級距度數要*2）

電價算式。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）

▲電費是依照用電量計價。

台電提醒，流動電費只是家裡的電費，電費應繳總金額是流動電費加上公共電費、扣減節電獎勵金，民眾可以自行對照自己家中的電費單進行計算，「再次提醒大家，電價表及電價相關資訊請以台電官網公告為主，請勿聽信網路謠傳。」

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