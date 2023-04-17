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正妹女主播跨出月台「露腿拍美照」下場悲劇了　鐵路警將送辦

▲▼正妹女主播跨越月台拍美照 網友撻伐被鐵警盯上遭裁罰。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

▲正妹女主播跨火車月台拍網美照，鐵路警要罰了。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗竹南鎮崎頂火車站一處景點因為神似動畫《你的名字》中的經典場景，吸引不少粉絲前往朝聖。某電視台女主播日前到崎頂火車站拍照打卡，不過有網友發現她竟坐在月台邊緣，並把長腿伸進鐵軌，引發網友抨擊。對此，鐵路警察局表示，女子的行為確實已違規，將通知對方到案說明，依法函送交通部裁處。

臉書粉絲團「台灣便當管理局–附屬鐵路部」16日轉貼女子在IG的打卡照片，忍不住直呼「要搭交通工具、遊樂區都終身半價嗎，等通過列車衝過來，就達成了」。照片可以看見，女子坐在崎頂火車站月台邊緣，雙腿則跨出月台伸進鐵軌上，一旦有火車經過恐怕會發生危險。

▲▼正妹女主播跨越月台拍美照 網友撻伐被鐵警盯上遭裁罰。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

▲網友認為，女子的行為非常危險。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「拍照時是網美，出事就變亡美」、「這樣很危險，有些快車不停此站，會很快速的直接通過，等你見到車再躲，可能就來不及了」、「有沒有半價不知道，但終身癱瘓還是可以到」。也有眼尖網友發現，女子是某電視台主播，目前IG的照片已經刪除。

對此，鐵路警察局竹南派出所表示，照片中女子的行為已違反《鐵路法》第57條第2項，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，將通知對方到案說明，依《鐵路法》第70條第1項規定，開出1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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