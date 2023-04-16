快訊／逃逸女移工裸趴陳屍床上！警疑不單純…通知1男到案說明

▲▼ 印尼籍移工29歲莉女被人發現陳屍床鋪 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重長壽街某套房，昨日凌晨1時許一女性被發現陳屍屋內，警消獲報立即派員前往採證，該女子為日前逃逸的女印尼籍移工29歲莉女，她呈裸體趴臥狀，倒在床上，身上無明顯外傷，警方調閱當天出入套房的監視器畫面，發現一名男性形跡可疑，已通知對方到案說明，詳細情形仍待調查。

據了解，死亡的女移工29歲莉女原先來台新竹擔任監護工，今年1月起失聯，這段期間疑似從是性交易等工作，而該死亡案爆發，是因39歲林男出租套房管理員，多次敲門無回應，入內查看發現是日前失聯的逃逸印尼籍女移工莉女裸體倒臥床上、陳屍家中，救護人員到場救治，醫院在2時34分宣布死亡。

由於遺體無明顯外傷，起初排除他殺，然檢警調閱監視器後，發現當天有1男子曾進出該戶，行為相當可疑，目前已派人通知他到案說明；此外，也持續聯繫雇主，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

《ETtoday東森新媒體》記者實際走訪案發現場，發現該社區有許多的套房，鄰居間彼此都不太認識，進出相當複雜。鄰居表示，昨天晚上開始有警察到訪調查，而這邊平常有時候會有男生站在這邊等人，鄰居彼此間沒有交集。

另一位鄰居表示，有次下樓時，因為對方忘記關門，所以有看到裡面住著好像是一名移工，另外，還曾有看過1、2個男生在房間裡面，昨天沒有聽到奇怪聲響。

▲ 該男進出套房身影。（圖／記者戴上容翻攝）