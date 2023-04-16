台74線3車連環撞！疑變換車道不當　意外揪出有人酒駕

▲台74線北屯段今上午發生連環車禍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台74線北屯段6日上午發生交通事故，疑因一輛車變換車道不當，壓到掉落物造成失控，再碰撞其他2部車輛，形成3車連環車禍，導致有5名駕駛乘客受傷送醫，所幸無生命危險。這起事故意外揪出其中1名遭波及的許姓駕駛有酒駕行為，訊後將依公共危險罪送辦，詳細肇事原因由交大進一步釐清。

警方表示，16日上午9時57分接獲報案，稱北屯區台74線21.9公里處發生3車碰撞，到達現場時，3輛車都已移至路邊。

警方初步調查，呂姓男子（39歲）開車行經上述路段，疑變換車道不當，壓到不明掉落物後車輛失控，碰撞由曾姓男子（41歲）駕駛的車輛，許姓男子（43歲）的貨車車頭再撞上曾男車輛車頭。警方對3名駕駛進行酒測，發現呂、曾無酒精反應，但許有酒精濃度0.30mg/l。

車禍造成3輛車有車損、5人受到輕傷，送往中國醫藥大學附屬醫院治療無大礙。事故於今日上午10時15分排除，初判肇因是呂男變換車道不當，詳細車禍原因將進一步調查。

▲5名駕駛、乘客輕傷，送醫治療無大礙。（圖／民眾提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。