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憲法委員會才允退休金改革　馬克宏火速頒布成法

▲▼ 馬克宏力推退休金改革，引發大規模抗議。（圖／路透）

▲ 馬克宏力推退休金改革，引發大規模抗議。（圖／路透）

文／中央社巴黎15日綜合外電報導

根據法國公報（Official Journal）今天凌晨公告的文本，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已將他力推的退休金改革法案頒布為法律，內容包括把退休年齡從62歲提高到64歲。

法新社報導，法國憲法委員會（Constitutional Council）昨天批准馬克宏的改革計畫，公報今天就公告，意味著法案已頒布成法。

儘管法國數月來持續上演街頭抗爭和罷工行動，官員昨天仍表示，改革計畫很快就會生效。

社會大眾對此強烈反彈，憲法委員會宣布裁定時，各地紛紛出現自發性的抗爭行動。

路透社報導，抗議民眾聚集在巴黎市政廳外，手持寫著「憤怒的氣氛」和「改革不取消，罷工不止歇」的標語，顯示憲法委員會的裁定不太可能平息民眾對於馬克宏和這項改革計畫的普遍怒火。

一些民眾沿著巴黎街頭遊行，沿路焚燒垃圾桶，高呼抗議群眾耳熟能詳的口號：「我們在這裡，我們在這裡，就算馬克宏不想要，我們也在這裡。」

民調顯示，絕大多數民眾反對改革，也反對政府不經國會最終表決就推動通過法案；當初若由國會表決，法案有可能闖關不成。

法國第2大工會「法國總工會」（CGT）領導人比內（Sophie Binet）說：「所有工會都呼籲共和國總統展現一些智慧，傾聽並理解國家現在發生的事，不要頒布這項法律。」工會在聯合聲明中表示，這是「平息國內怒火的唯一辦法」。

但勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）說，法律將依照最初計畫於9月1日生效。

馬克宏本週稍早表示：「國家必須持續向前邁進，努力，並面對前方種種挑戰。」

強硬派工會和反對勢力則預告不會退縮，左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）稍早說：「鬥爭會持續下去。」

另一方面，憲法委員會已駁回反對派針對年金改革舉辦公民投票的提議。反對派已提出另一項公投申請，憲法委員會將於5月初之前審查。（譯者：李佩珊／核稿：曾依璇）

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