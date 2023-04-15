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全球罕見！男「巨大黃斑部裂孔」右眼幾失明　醫：行醫來首見

▲手術前的光學電腦斷層掃描圖顯示，吳先生的黃斑部裂孔已達2100微米。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

手術前的光學電腦斷層掃描圖顯示，吳先生的黃斑部裂孔已達2100微米。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

38歲吳先生因巨大黃斑部裂孔致視力嚴重下降，二度接受手術皆未能成功治癒。2032年底，吳先生經親友介紹，輾轉至花蓮慈濟醫院眼科何明山醫師門診求醫，經檢查發現黃斑部裂孔已達2100微米（µm），何明山醫師判定常規治療方式無法使裂孔癒合，查閱國外文獻後，創全台首例突破療法，利用高濃度血小板血漿為吳先生做增生治療。術後三個月，巨大黃斑部裂孔已完整癒合。

「這是我行醫生涯至今看過黃斑部裂孔最大的患者，也可能這輩子只會遇到這一位。」何明山醫師指出，一般黃斑部裂孔大小約400微米，若超過800微米就算是很大的破洞了；過去他在臨床上遇到的最大裂孔約1000微米，因此看到吳先生2100微米裂孔的檢測數據後，也感到相當驚訝和棘手。居住在高雄的吳先生，先前於當地醫院接受手術時，醫師曾為了填補孔洞，在眼膜中置放了一小片人工羊膜，但因破洞實在太大，在手術隔天檢查時就發現羊膜已移位。

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▲手術前的光學電腦斷層掃描圖顯示，吳先生的黃斑部裂孔已達2100微米。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

手術後的光學電腦斷層掃描圖可見黃斑部裂孔已癒合。

何明山醫師表示，若同樣使用傳統標準的手術方式，很可能會讓吳先生再遭遇第三次手術的失敗，加上黃斑部的破洞若無法癒合，會隨時間越變越大；為了尋找更合適的治療方案，在多方查找文獻資料並和吳先生討論後，何醫師決定以高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma, PRP）治療。PRP增生治療是將患者的血液離心後，將分離出的生長因子注射到患部，促進血管新生或組織修復，一般常用於肌腱、韌帶、關節的退化或損傷；在此之前，台灣尚無眼疾利用PRP手術治療的前例，僅在國外有極少數黃斑部裂孔大小超過2000微米且以PRP治療成功的案例。

▲手術前的光學電腦斷層掃描圖顯示，吳先生的黃斑部裂孔已達2100微米。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

何明山醫師創全台首例突破療法，利用高濃度血小板血漿為吳先生的巨大黃斑部裂孔做增生治療。

何明山醫師於去年12月初為吳先生開刀，先將移位的羊膜補回原本的破洞位置，再打進高濃度血小板血漿，幫助裂孔修復，經過四個月的修養，吳先生的黃斑部已初步癒合，視力也獲得極大的改善。

吳先生感恩何明山醫師成為他「黑暗中的明燈」，表示自己四年前開始發現右眼有點奇怪，到3年前第一次治療、2年前第二次治療，症狀每況愈下，裂孔從1600微米變成2000微米，甚至因為代償使用導致左眼視力也急遽下滑，也已引發嚴重的焦慮；經友人介紹，特地從高雄到花蓮慈院尋求何明山醫師的幫助，感恩何醫師的不懈的努力與突破性的嘗試，自己才有這次「重見光明」的機會。

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