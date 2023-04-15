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薛瑞福：若中國武力犯台　美國有4大理由保衛台灣

▲▼薛瑞福（Randall Schriver）在五角大樓報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

▲美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。（圖／翻攝美國國防部官網）

文／中央社加州柏克萊14日綜合外電報導

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）日前在柏克萊加州大學國際研究所發表演說指出，中國若武力犯台，美國有4大理由出手防衛台灣。

薛瑞福10日演說主題為「防衛台灣的理由」（The Case for Defending Taiwan），他指出，首先依據「台灣關係法」，美國有義務向台灣提供防禦。1979年，當美國與中華民國斷交並承認北京時，國會通過了台灣關係法，從法律的某些層面，強有力地對台灣防務提出承諾。

根據這項法律規定，美國有義務為台灣提供「確保安全所必要與充分的軍備與防務」。他表示：「這意味著美軍印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案，這是美國的法律義務。」

薛瑞福指出，現任美國總統拜登對台灣的相關口頭承諾，比1979年以來的任何一位美國總統更進一步。拜登說，若中國入侵台灣，美國將提供防衛。以前多數總統都保持戰略模糊態度，相較下，拜登在台灣問題上的強硬表態，就是基於台灣關係法。
薛瑞福表示，第2個防衛台灣的理由是，台灣命運涉反貿易利益。他指出，台灣是美國的第8大貿易夥伴，是美國全球第6大農產品出口目的地。若再考量到半導體品質問題，台灣也攸關美國重大利益，7奈米以下的晶片有80%以上在台灣製造，台積電占其中半數。

4大理由的第3項是，台灣海峽戰略地位舉足輕重；第4項是，台灣為優秀國際公民，與美國志同道合，值得捍衛。

薛瑞福問道，若美國有防衛台灣的法律義務而未能履行，那麼對同一地區的其他國家意味著什麼？特別是那些仰仗美國提供防務協助的國家？

 

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