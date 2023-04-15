大陸國防部宣布「陸基中段反導攔截」試驗成功　陸網：祖國強大

▲大陸國防部在14晚間宣布，「陸基中段反導攔截」試驗成功。（示意圖／央視）

記者林彥臣／綜合報導

大陸國防部在14晚間宣布，在境內進行了一次「陸基中段反導攔截技術試驗，試驗」達到了預期目的，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。現階段較成熟的反導系統主要集中在中段和末段攔截，其中，導彈在中段飛行速度非常快，難度非常大，也是擁有彈道導彈技術的國家在反制上不斷研究的課題之一。

解放軍「東部戰區」微博也分享這則消息，大陸網友對此留言表示，「為我們強大的祖國點讚」、「過於先進，不便展示的那種」「此生無悔入華夏，來世還做中國人」。

彈道導彈飛行的三個階段，第一個階段是初段，或者叫上升段，從導彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到導彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。

▲東部戰區微博轉發「陸基中段反導攔截技術」試驗成功消息。（圖／翻攝自東部戰區微博）



通常而言，上升段的導彈速度慢、軌跡單一，攔截技術難度最小，對己方的附帶傷害小。但此時導彈往往還處於對手領土或領空範圍內，需要突破重重防禦，實際上非常難以實現。

而「再入段」的導彈飛行速度極快，洲際導彈的彈頭再入速度可達15至20馬赫，而且此時彈頭已經與彈體分離，不但體積小，而且可能釋放假彈頭等干擾手段，攔截起來也非常困難。即便攔截成功，導彈殘骸也可能落在領土上造成附帶傷害。

這並不是大陸軍方首次宣布進行陸基中段反導攔截技術試驗，陸媒《環球時報》指出，2010年1月11日、2013年1月27日、2018年2月6日，2021年2月4日，2022年6月19日都曾宣布過類似的消息。