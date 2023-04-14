留指紋防走失！失智症走失每年近1500人　花蓮警下鄉指紋建檔

▲▼玉里醫院「慶豐樂憶學堂」聯合了花蓮吉安分局及花蓮縣警察局鑑識科，協助據點長輩指紋捺印建檔。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前衛生福利部玉里醫院「慶豐樂憶學堂」聯合了花蓮吉安分局及花蓮縣警察局鑑識科，協助據點7名長輩指紋捺印建檔，員警利用新型數位式設備，溫柔耐心地慢慢引導長輩，透過電子面板感應指紋，完成捺印工作。未來若長輩不慎走失，無法辨識身分時，即可經由指紋系統確認身分。

玉里醫院冉秀萍護理師表示，她發現不少據點長輩，記不得家裡電話地址，甚至也無法說出孩子姓名，擔心長輩在外獨自行走或不慎昏迷路倒，即便警方尋獲，也有可能因為身上沒有任何可識別身份的證件或手環，無法在第一時間找到家屬，所以積極和家屬們溝通，並獲得支持，向吉安分局申請了指紋捺印建檔的服務。

▲此次「慶豐樂憶學堂」計有7名長輩指紋捺印建檔。

根據警政署統計，111年1~10月失蹤人口數為2萬375人，失蹤原因以「離家出走」1萬341人（占50.62%）最多，其次是「失智症走失」1,460人（占7.17%）。冉秀萍護理師表示，失智症患者會隨著個人的病程進展，對於辨認環境、人、時間等等會更加困難，且生活自理能力會持續下降，導致走出或離開家門後，不知如何回家，走失之虞且發生意外的機會隨之增加，進而造成家庭照顧者的壓力負荷。

衛生福利部玉里醫院於去年八月，在急需失智照護資源的吉安鄉慶豐村，開辦「慶豐樂憶學堂」社區服務失智據點，每周一至周五開站，目前照顧8名長輩，學堂結合精神、心理、護理的專業團隊，替長輩安排了認知促進、緩和失智、運動保健等課程，以繪畫、音樂、園藝等多元形式，豐富長輩的生活，也延緩了失智情況，同時讓家屬安心地獲得喘息暫歇。