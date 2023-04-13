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馬紹爾外交貿易部長向蔡英文致敬　「受外來勢力干預仍堅持民主」

▲▼總統蔡英文13日接見「馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文13日接見「馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日接見「馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團」。柯布雅當面向蔡英文表示，她要對蔡英文面對外來勢力干預，仍堅持維護民主價值的堅定領導力表達敬佩之意，馬紹爾群島共和國強烈譴責這些危害區域及全球安全、和平的行動。

蔡英文指出，這幾年來，台灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域都有許多豐碩的成果，也持續深化合作，像是去年3月，柯布亞（David Kabua）總統訪問台灣，宣布成立「台馬氣候變遷調適應變基金」，這次訪團也將一起見證兩國簽署這項基金的瞭解備忘錄，彼此繼續為永續發展共同打拚。

蔡英文進一步指出，在農業方面，經過台灣技術團和馬紹爾群島政府的共同努力，去年5月在柯布雅部長的故鄉伊拜島礁（Ebeye），設立了衛星農場，促進當地農業的發展。

蔡英文說，柯布雅部長非常重視人民的教育，很高興台灣是最受馬紹爾歡迎的留學地點之一，今年共有12位馬紹爾群島的優秀學生，獲得台灣獎學金，比去年增加4名。相信將有助增進兩國的互動交流。

蔡英文提到，她要藉這個機會，特別感謝柯布雅部長和馬紹爾群島政府，持續支持台灣的國際參與，包括在聯合國大會、世界衛生大會等國際場域為臺灣發聲，也成功喚起國際社會的關注。

蔡英文表示，期盼台灣和馬紹爾群島，未來繼續在國際上相互扶持，共同強化世界民主的韌性，一起為印太區域，做出更多貢獻。

隨後，柯布雅表示，中華民國台灣是馬紹爾重要的朋友及盟友，兩國關係是由兩國領袖基於共同價值、民主原則以及對人權的尊重所建立，為雙方共同的成就感到自豪，而兩國自1998年建交以來，邦誼及夥伴關係不斷地成長茁壯，即將邁入第25年。

柯布雅提到，此次訪台展現兩國邦誼穩健，並誠摯希望在雙邊及國際場域上進一步深化邦誼。同時，她要保證馬紹爾將持續做堅定的盟友，為台灣發聲，支持台灣加入聯合國及各種區域與國際組織。

柯布雅說，她要對蔡英文面對外來勢力干預，仍堅持維護民主價值的堅定領導力表達敬佩之意，馬紹爾群島共和國強烈譴責這些危害區域及全球安全、和平的行動。

▼總統蔡英文13日接見「馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文13日接見「馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團」。（圖／總統府提供）

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