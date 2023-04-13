她偷開抓姦神器「定位老公」　多嘴告訴夫好友...離婚又被判刑！

▲Google Maps上的定位資訊分享功能讓夫妻翻臉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名趙姓女子（29歲）前年1月與巫姓男子結婚，但為了掌握老公的行蹤，她在婚前就偷偷開啟巫男手機裡Google Maps中「位置資訊分享」功能，將巫男的位置「永遠」分享給她，藉此追蹤巫男行蹤。婚後不久，巫男發現自己被定位，憤而提告，兩人也在撕破臉後離婚，法院審理後，依妨害秘密罪判處趙女徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，趙女和巫男是在前年1月結婚，但趙女在2020年12月時，就在巫男不知情的情況下，拿他的手機開啟Google Maps應用程式的「位置資訊分享」，把巫男的位置，分享到趙女的手機中，藉此掌握巫男的行蹤。

▲Google Maps上的定位資訊分享功能讓夫妻翻臉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不料，趙女自己「大嘴巴」，把能夠掌握巫男行蹤的事情，告訴巫男的江姓友人，前年4月間，巫男和江男吃火鍋時，江男發現好友的手機還持續被老婆追蹤，於是幫巫男把手機定位關掉，讓趙女無法繼續追蹤。

忍了一個多月後，江男才把巫男手機被老婆定位一事，告訴巫男，巫男才知道原來自己一直被老婆「監控」，不滿自己像被小偷一樣監控，巫男氣得告老婆趙女妨害秘密，而兩人翻臉後，也在前年9月離婚。

趙女一開始辯稱是因為巫男會家暴她，所以才要掌握巫男行蹤，但又提不出任何證明，但檢察官根據江男的證詞和趙女、江男對話後，發現僅是趙女推託之詞，因此仍將她起訴。

法院審理時，趙女一開始還是不承認，但後來終於改口坦承犯行，法官認為她犯後態度尚可，因此判處她徒刑3月，得易科罰金。