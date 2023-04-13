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公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

大陸廣東深圳一名男子近日參加公司年會，結果驚喜抽中了全年帶薪休假的大獎，老闆當場傻眼。（圖／翻攝微博）

▲大陸廣東深圳一名男子近日參加公司年會，結果驚喜抽中了全年帶薪休假的大獎，老闆當場傻眼。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

不少公司會在歲末年初時舉辦尾牙或春酒，來犒賞員工的辛勞，其中也少不了抽獎環節，大陸廣東深圳一名男子近日參加公司年會，結果驚喜抽中了全年帶薪休假的大獎，老闆當場傻眼，因為從來沒有想到真的會有同事抽中這個大獎；不過許多網友看到後，紛紛留言勸男子折現，因為休假一年回來，工作崗位可能早就給了別人。

綜合陸媒報導，近日廣東深圳一名男子在公司年會上抽到365天帶薪休假的影片走紅，公司行政部員工陳女士表示，公司已經3年沒有開年會，為緩解工作壓力，這次舉行年會特別設置了抽獎環節，和老闆商量過後，決定來搞個大驚喜，僅設置了一個大獎，就是全年帶薪休假，其他的有獎有懲。

沒想到這個獎項竟被公司一名管理層的男同事給抽中了，影片也在網上瘋傳，老闆看到後當場驚呆，因為他沒有想過真的會有同事抽中。陳女士表示，老闆是許可這個獎項的，後期會跟員工再商議是休假還是折現。

影片曝光後，網友紛紛留言「折現好，要不然老闆會發現公司有你沒你都一樣」、「肯定折現，休一年回來，崗位可不是你的了」、「老闆：誰讓你真的把這個放進去的？」、「折現吧，再把年假延長就行。真的全年休假就回不來了」「說不羡慕是假的！不過真給放一年假也不敢休息呀，一年後回去估計都沒自己的位置了」。

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