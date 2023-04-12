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俄科學家遇火山噴發　驚險逃生畫面曝「火山石從天而降」如拳頭大

▲▼俄羅斯遠東地區勘察加半島11日舍維留奇（Shiveluch）火山爆發。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯遠東地區11日發生舍維留奇火山爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯遠東地區勘察加半島11日發生火山爆發，舍維留奇（Shiveluch）火山噴出的火山雲估計高達20公里。一組俄羅斯火山科學家7日在勘察加進行研究時也碰上火山噴發，火山灰不僅遮蔽視線，空中甚至有拳頭大小般的火山石掉落，他們被迫躲在雪地摩托車搭建的避難處，才驚險逃過一劫。

▲▼俄羅斯遠東地區勘察加半島11日舍維留奇（Shiveluch）火山爆發，房屋與汽車都被一層厚厚的火山灰覆蓋。（圖／路透）

▲▼舍維留奇火山11日爆發後，村莊被火山灰覆蓋，堆積深逾10公分，創下當地60年來紀錄（圖／路透）

▲▼俄羅斯遠東地區勘察加半島11日舍維留奇（Shiveluch）火山爆發，房屋與汽車都被一層厚厚的火山灰覆蓋。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，舍維留奇火山是堪察加半島最大、最活躍的火山之一，11日午夜過後的凌晨時分開始噴發，大約6小時後達到最猛烈的狀態。俄羅斯科學院地球物理調查中心堪察加分部（KBGS）表示，火山雲最高達到20公里並向西移動。附近大約1萬8千平方公里的廣大範圍都火山灰嚴重覆蓋，堆積厚度超過8.5公分，而路透社提供的照片中更深達10公分。

▲▼俄羅斯一組火山科學家在堪察加半島遭遇別濟米安納（Bezymianny）火山爆發，緊急用雪橇搭建遮蔽處。（圖／翻攝自Telegram）

▲俄國科學家7日遭遇火山灰襲擊，緊急用雪橇搭建遮蔽處。（圖／翻攝自Telegram）

在舍維留奇火山爆發前，屬於同個火山群的別濟米安納（Bezymianny）火山也在7日爆發。據俄國RT電視台報導，俄羅斯一組火山科學家前往堪察加半島研究，7日準備放置地震數據收集設備時，意外遭遇別濟米安納火山噴發，火山灰伴隨強風導致行動受阻，他們只好用雪地摩托車與雪橇搭建緊急避難處。據報導，別濟米安納火山自3月下旬就開始噴發，此後活躍度不斷升高。

▲▼俄羅斯一組火山科學家在堪察加半島遭遇別濟米安納（Bezymianny）火山爆發，緊急用雪橇搭建遮蔽處。（圖／翻攝自Telegram）

▲科學家回憶7日遇險當時，不僅有火山灰還有落石從天而降。（圖／翻攝自Telegram）

隨著舍維留奇火山11日的爆發，這段驚險逃生影片也在網路上瘋傳，其中一名研究員科林金（Pyotr Kirinkin）回憶道，當時天空中開始有石塊掉落，是多孔的火山岩石構造，達到拳頭般的大小，所以大家立刻決定緊急拆下雪橇遮蔽。

KBGS主任切布羅夫（Danila Chebrov）表示，舍維留奇火山在這次爆發前，「為此至少醞釀了一年…雖然目前已經稍微平靜一點，但整個過程仍在持續中。」他說，火山如今可能會沉寂下來，但不排除會噴出更多火山灰，熔岩應該不會抵達村莊。地方政府指出，有部分學校因此關閉，居民被命令待在室內，電力已經恢復，正在供應飲用水。與此同時，當地還發生了規模4.5地震。

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