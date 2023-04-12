男身揹4條通緝租車躲警　停個紅燈慘了！車主竟然也被通緝

▲王姓男子開著租來的車遇到警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

王姓男子（43歲）在臺南、嘉義地區涉及多起竊盜案，遭多個地檢署發佈4案通緝，他為躲避警方查緝，向朋友租了一輛廂型車代步，還大方地載著妹妹到高雄找朋友，沒想到一個心虛的眼神與警方交會，員警一查車主是通緝身分，將他攔查後，發現王男雖不是遭通緝的車主，卻是身揹更多條通緝的嫌犯，當場將他逮捕歸案。

鼓山分局警備隊副隊長洪任宏、警員陳人和於11日凌晨0時許，巡經鼓山區明華路與篤敬路口時，發現一部停等紅燈的駕駛見警後眼神閃躲，員警立即以車號查詢，發現車主竟是通緝犯，立即調頭攔查確認車上人員身分。

▲王男被查出身揹4條通。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

開車的王姓男子面對警方盤查故作輕鬆，先是報了假名和假的身分證號，但員警查詢發現手提電腦顯示的人和眼前的男子有明顯落差，喝斥「這根本不是你，你到底是誰？」，同時請求線上警網前來支援。

王男自知難逃法網，終於說出真實身分，原來王男在今年1月16日起至3月31日止，共遭到臺南、嘉義及橋頭地檢署發布竊盜、毒品等4案通緝在身。由於王男自知遭到通緝，透過友人租得一部廂型車代步，沒想到車主也是通緝身分，才引來員警盤查，讓落網的王男哭笑不得。