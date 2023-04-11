　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15 Pro Max傳將賣9萬元　陸網友崩潰：這還叫手機嗎

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果今年預計推出iPhone 15 系列手機，昨（10）日一則「iPhone 15 Pro Max要賣2萬」（人民幣，約台幣8.9萬元）的消息在微博登上熱搜，不少大陸網友直呼，「這還叫手機嗎？」

先前外媒就不斷報導，稱iPhone 15 Pro Max的定價會是前所未見的高，而iPhone 14 Pro Max上市時，1TB版本售價13499元人民幣，iPhone 15 Pro Max傳出要價2萬人民幣，可以說是高得離譜。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲微博瘋傳iPhone 15 Pro要價2萬人民幣的消息。（圖／翻攝自微博）

不少大陸網友在微博留言表示，「這現在還叫手機嗎」、「過於離譜了」、「不到十萬不買，這就是格局」、「蘋果下輩子別當手機了」，也有人說，「我覺得還是華為摺疊機好」、「買華為摺疊不香？還能富裕點吃燒烤」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友留言。（圖／翻攝自微博）

這則消息受到不少人質疑，陸媒《上游新聞》則詢問蘋果客服，對方回覆稱目前官方沒有新品介紹，也沒有公布新機型價格。

不過其他外媒皆未傳過這麼高的價格，《PHONE ARENA》昨日報導指出，iPhone 15 Pro Max 1TB可能要價1699美元（約台幣5.18萬元）。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
社區警衛「以為住戶請客」吃光蛋糕　遭主委求償6000元革職
竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏
周末變天！　恐成颱路徑大迴轉
台中師長疑霸凌逼死高中生　認定主任教官等4人不當管教
快訊／旅美捕手林家正找到新東家！加盟藍鳥續拚大聯盟
達賴喇嘛親吻男童說「吸我舌頭」　影片遭瘋傳發文道歉
快訊／北市內湖康寧路驚傳槍擊案　男腿中槍送醫搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15 Pro Max傳將賣9萬元　陸網友崩潰：這還叫手機嗎

有三色可選！　Pixel 7a高清渲染圖曝光

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

內門阿隆師百輛超跑娶媳！流水席鮪魚現殺＋海鮮拼盤

特斯拉國5狂飆！駕駛睡死　網酸：小心一睡上西天

iPhone 15 Pro Max傳將賣9萬元　陸網友崩潰：這還叫手機嗎

有三色可選！　Pixel 7a高清渲染圖曝光

分居夫妻可各自報稅！　4大眉角、證明文件一次看

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

網紅遭霸凌陷憂鬱症社恐「險想不開」　拍影片自清…1舉動挨轟沒誠意

嗆林昶佐爆紅！　環南市場會長遭爆「超收電費」破百萬

LNG船冠軍達飛訂造12艘甲醇船　長榮與萬海也傳出中意甲醇船

法國公寓爆炸倒塌增至6死　瓦礫堆下火勢仍在悶燒

還沒登記領6000！今起18點前上車　當天可入帳

拆夥Gino 3年「脖子近況曝光」！　負債200萬轉型當演員

直擊陳家逵「公園約會氣質女」　恢單1年甩離婚醜聞

作文「偷情的玉蘭花」洩10重點　呂秋遠：離婚前別帶小孩見小三

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro Max傳將賣9萬元　陸網友崩潰

iPhone 15 Pro全新酒紅色曝光！　外觀6大亮點一次看

遭駭客利用快更新！蘋果緊急釋iOS 16.4.1　還可修復Siri失效

有三色可選！　Pixel 7a高清渲染圖曝光

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

新機保值度曝！　「這款iPhone」只剩6折

蘋果關閉 iOS 16.3.1 驗證通道　用戶已無法降級

Google首款摺疊機恐不會在台上市　原因曝光

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

AI驚人進化　逾1500萬個密碼半數以上1分鐘破解

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

下面「突長白陰毛」是病？她吐真相　醫勸：千萬別拔

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

租25天！陸客水龍頭+暖氣全開

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

李瑞鎮、李仙姬爆「鬧翻李昇基」缺席婚禮

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

女同婚誆3P迷魂盜害死1人　判刑定讞

「3次酒駕」女歌手復出試水溫被罵爆

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

特斯拉國五上狂飆！駕駛睡死　網酸：小心上西天

快訊／北市內湖康寧路驚傳槍擊案

更多

最夯影音

更多
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面