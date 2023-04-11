iPhone 15 Pro Max傳將賣9萬元　陸網友崩潰：這還叫手機嗎

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果今年預計推出iPhone 15 系列手機，昨（10）日一則「iPhone 15 Pro Max要賣2萬」（人民幣，約台幣8.9萬元）的消息在微博登上熱搜，不少大陸網友直呼，「這還叫手機嗎？」

先前外媒就不斷報導，稱iPhone 15 Pro Max的定價會是前所未見的高，而iPhone 14 Pro Max上市時，1TB版本售價13499元人民幣，iPhone 15 Pro Max傳出要價2萬人民幣，可以說是高得離譜。

▲微博瘋傳iPhone 15 Pro要價2萬人民幣的消息。（圖／翻攝自微博）



不少大陸網友在微博留言表示，「這現在還叫手機嗎」、「過於離譜了」、「不到十萬不買，這就是格局」、「蘋果下輩子別當手機了」，也有人說，「我覺得還是華為摺疊機好」、「買華為摺疊不香？還能富裕點吃燒烤」。

▲大陸網友留言。（圖／翻攝自微博）



這則消息受到不少人質疑，陸媒《上游新聞》則詢問蘋果客服，對方回覆稱目前官方沒有新品介紹，也沒有公布新機型價格。

不過其他外媒皆未傳過這麼高的價格，《PHONE ARENA》昨日報導指出，iPhone 15 Pro Max 1TB可能要價1699美元（約台幣5.18萬元）。