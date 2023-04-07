快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

▲球員認為高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中職官辦熱身賽結束後，球員工會針對辦理賽是的4座棒球場進行意見調查，有逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮。對此，高雄市政府宣布，即日起停止澄清湖棒球場租借，預計於5月底前完成養護工作。

中職球員工會為維護會員勞動權益與職場安全，自官辦熱身賽後即針對辦理賽事的嘉義市、高雄澄清湖、雲林斗六及台中洲際等4座棒球場實施使用者意見調查。

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球員統整4座球場回饋結果，「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮」。

▲高雄澄清湖棒球場即日起暫停租借。（圖／記者許宥孺攝）

中職球員工會第一時間將建議改善事項提供予聯盟，後續更主動要求加入澄清湖棒球場場勘會議，在會中明確表達「外野草皮現況可能還有危險，建議只要場地存在危險性就不應使用，以免造成選手受傷」。

而針對職棒球員工會相關建議，高雄市政府也聽到球員心聲。運動發展局長侯尊堯今(7日)表示，今年一、二月台鋼雄鷹密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，三月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。

運發局表示，高市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。