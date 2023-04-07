　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

▲▼高雄澄清湖棒球場。（圖／記者許宥孺攝）

▲球員認為高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

中職官辦熱身賽結束後，球員工會針對辦理賽是的4座棒球場進行意見調查，有逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場有嚴重安全疑慮。對此，高雄市政府宣布，即日起停止澄清湖棒球場租借，預計於5月底前完成養護工作。

中職球員工會為維護會員勞動權益與職場安全，自官辦熱身賽後即針對辦理賽事的嘉義市、高雄澄清湖、雲林斗六及台中洲際等4座棒球場實施使用者意見調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員統整4座球場回饋結果，「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮」。

▲高雄澄清湖棒球場。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄澄清湖棒球場即日起暫停租借。（圖／記者許宥孺攝）

中職球員工會第一時間將建議改善事項提供予聯盟，後續更主動要求加入澄清湖棒球場場勘會議，在會中明確表達「外野草皮現況可能還有危險，建議只要場地存在危險性就不應使用，以免造成選手受傷」。

而針對職棒球員工會相關建議，高雄市政府也聽到球員心聲。運動發展局長侯尊堯今(7日)表示，今年一、二月台鋼雄鷹密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，三月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。

運發局表示，高市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：不為「台獨」留空間
澄清湖球場即日起停止租借　兄弟球團回應了
王世堅「用智慧型手機」啦！　粉絲嗨翻：加LINE了
高端股價110→417元他疑爽賺上億　「凱基松山哥」長相曝
李昇基熱吻李多寅！單膝跪唱《跟我結婚好嗎》
快訊／澄清湖球場即日起停止租借
LIVE／蔡英文返國發表機場談話　總結10天出訪成果看這裡
救護車「鳴笛2分鐘」被擋！　鴨霸小貨車占路不讓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：同學父母都開賓士

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

貓咪高舉尾巴搖晃指揮　與主人歌聲完美契合！

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：同學父母都開賓士

快訊／逾半數選手認澄清湖棒球場「嚴重安全疑慮」　高市府出手了

網公認「最愛記仇5星座」千萬別惹！見他怕爆：報復心超重

顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

快訊／18:36台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

10對韓國演藝圈「愛情長跑」情侶CP　秀英Ｘ鄭敬淏交往11年依舊超甜

多消耗50%熱量！研究：澱粉「改在這時間吃」就可以

接連制裁蕭美琴與兩機構　國台辦再發聲：絕不為「台獨」留空間

澄清湖即日起停止租借　兄弟5月底4連戰：密切注意維護進度

江少慶遭連續長打狙擊　悍將5局0比2落後樂天

王世堅「用智慧型手機」啦！人生第一支是它　粉絲嗨翻：加LINE了

「蔡英文專機遭不明干擾」是假的！　國安人士：記者未用真名

逼存3萬！「他直接住凶宅」開銷看傻眼　網戳1現實：買房不用想了

學測只考26級分！考生遭禁止吃飯崩潰：同學父母都開賓士

高端股價110→417元他疑爽賺上億　「凱基松山哥」長相曝！

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

2023最新畢業起薪排行

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

4/17起搭車脫口罩！公共運輸改「建議」只剩2場所強制戴

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

正妹專衝送肉粽現場　喊話法師這樣做

4/17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

更多熱門

相關新聞

澄清湖即日起停止租借　二軍受影響？

澄清湖即日起停止租借　二軍受影響？

針對職棒球員工會相關建議，高雄市政府運動發展局長侯尊堯今(7日)天表示，今年一、二月台鋼密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，三月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。

許峻暘升一軍　豪勁全勤繼續上

許峻暘升一軍　豪勁全勤繼續上

王正棠超狂開季3場猛打賞

王正棠超狂開季3場猛打賞

象魔力比賽即不適　佛斯特談週日先發

象魔力比賽即不適　佛斯特談週日先發

自培投手李超好投　味全二軍首勝

自培投手李超好投　味全二軍首勝

關鍵字：

高雄中職cpbl運發局澄清湖棒球場

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面