加拿大妹重機環台誤闖國道！遭阿伯攔車「硬拔鑰匙」…眾人全傻眼

記者閔文昱／綜合報導

台灣不大風景卻美不勝收，這時騎車環島便是一覽美好景色的方法，不少外國人也會來台體驗。對此，一名加拿大YouTuber蘿西(Rosie Gabrielle)近日就分享自己騎重機環島影片，不過其中有片段是她不小心誤上國道，卻遭到一名阿伯攔車硬拔鑰匙，讓不少網友看了相當傻眼，直呼「丟臉丟到國外去」。

蘿西4日在個人YouTube頻道上傳一支來台騎重機環島影片，只見她承租了一輛黃牌重機後，照著Google導航的路線開始環島之旅，不料行程才剛開始，她就疑似因設定錯誤不小心騎上國道，讓她緊張表示「我麻煩大了，要趕快下國道」。

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▲加拿大YouTuber蘿西來台騎重機環島，不慎誤闖國道，被一名路人攔下後硬拔鑰匙。（圖／翻攝自YouTube／Rosie Gabrielle，下同）

隨後蘿西順利找到匝道口，立即騎下國道，不料此時卻出現一名騎著白牌機車、身穿黃色雨衣的男子將她攔下，雙方嘗試溝通，但因語言不通的關係，阿伯一邊喊著「NONONONONO」，一邊將蘿西的車鑰匙強行拔下。

對此，蘿西只能趕緊打電話給友人求助，所幸國道警察警察到場了解情況後，就幫蘿西重新設定導航，並引導她離開高速公路，並未針對誤闖國道一事進行罰款。

影片一出，不少網友紛紛痛批雨衣男的行為，表示「那個拔鑰匙的雨衣男真的是自以爲正義的無知偽善噁男，人家騎錯在沒危險的情況下應該是盡快讓她離去，他根本沒權利也沒理由拔她鑰匙」、「對不起，台灣的落後交通觀念造成妳的困擾，妳其實不用道歉的，該道歉的是我們...我看的很心痛」、「傻眼只是騎車上高速公路就要被拔鑰匙」。

蘿西則是在留言區為該名拔鑰匙的阿伯緩頰，「我不認為他有什麼不好的意圖，他的想法很簡單，只是因為語言的障礙才會顯得有些慌張，畢竟如果我繼續沿著那條路走就會回到高速公路上。我沒事，我沒感覺到他有什麼威脅，也謝謝警察的幫助，給我指明了正確的道路。」