第4家金融機構簽訂資安聯防MOU　調查局攜手遠東商銀打詐防駭

▲調查局台北市調查處處長吳富梅（中左），與遠東商銀總經理周添財（中右）代表雙方簽署 「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄MOU」。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局台北市調查處今（6日）與遠東商銀簽訂「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄MOU」，共同防範釣魚簡訊、釣魚網站蒐集存戶個資或駭客滲透入侵，藉由分享情資預先強化資安防護，一旦遭遇網路攻擊，可發揮即時通報應變、立刻溯源偵辦的效果，防止金融資訊遭盜取或破壞，以維護金融秩序與民眾權益。

這項簽約儀式今於北市遠企中心辦公大樓會議室舉行，由台北市調查處處長吳富梅與遠東商銀總經理周添財共同簽署，台北市調查處副處長范開明、遠東商銀副總經理劉龍光、資安處處長邱烈光等人觀禮。

吳富梅先前擔任調查局主任秘書兼資安長，她今致詞表示，簽訂這項資安聯防MOU，可提高公、私部門科技犯罪防禦能量，具體合作效益有2項，一為交流新興金融科技犯罪手法，強化遠東商銀風險因子研究，先期發掘與阻斷不法犯罪發生，二為遭遇網路駭侵攻擊時，遠東商銀能獲得台北市調查處專業團隊協助，提供溯源查處與資安防護建議，善盡企業社會責任。

▲調查局台北市調查處處長吳富梅（左）與遠東商銀總經理周添財（右），代表雙方簽署 「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄MOU」。（圖／調查局提供）

依這項MOU備忘錄，台北市調查處與遠東商銀將建立即時通報、迅速處置的資安聯防機制，以達早期預警、緊急應變及持續維運成效，在網路攻擊事件發生前，藉由教育訓練與相互交流，建立資料庫密切關注可疑IP、惡意程式、入侵路徑與最新金融犯罪科技手段，調查局也會分享案例與經驗，在去識別化後做為檢視資安架構漏洞、預防駭客攻擊的參考。

調查局近年來不斷提升自身偵辦資安案件能力，分析發現，電腦犯罪與網路駭侵案件中，常見APT(Advanced Persistent Threat, 進階持續性威脅)駭客集團，透過社交工程郵件攻擊國家關鍵基礎設施，尤其鎖定金融機構，假冒金融業者寄送釣魚簡訊、架設釣魚網站，企圖套取民眾個資與金融帳密。

調查局去年（2022年）開始推動資安聯防MOU，在備忘錄的框架下發揮橫向聯繫的效用，包括台鐵、高鐵、桃園機場、中鋼等國家重要基礎設施已跟調查局簽約，金融機構則有台新金控、國泰金控與京城商銀響應，遠東商銀今加入後，調查局將持續與公、私部門建立資安夥伴關係，把資安防護網絡拓展至社會各個角落。