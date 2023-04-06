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2童染腸病毒71型「2傳染途徑曝」　羅一鈞示警：流行可能性大增

▲▼腸病毒,洗手,細菌,疾病,幼兒保健,校園衛生,防疫,幼兒,衛教,消毒,清潔,公共衛生,肥皂。（圖／記者李毓康攝）

▲腸病毒疫情升溫，提醒幼兒應勤洗手，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(6)日表示，國內近期新增2例腸病毒71型輕症病例，是北部2名幼童，疾管署副署長羅一鈞說明，傳染途徑分別為家庭傳染與學校幼兒園接觸傳染。時隔一年半再有腸病毒71型在社區活動，且新冠防疫鬆綁，民眾生活接觸、出遊機會增加，腸病毒流行可能性大增。

疾管署防疫醫師陳婉青說明，個案皆位於北部，分別為6歲男童(有發燒、頭痛、嘔吐、口腔出現小紅點、手肘小紅疹等情形)及1歲男童(有口腔出現水泡、發燒、呼吸喘、心跳偏快、肌肉無力、抽搐症狀)，經住院治療後症狀均已緩解；今年累計4例腸病毒71型輕症個案。

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依據疾管署監測資料顯示，上周(3月26日至4月1日)國內腸病毒門急診就診計4,113人次，較前一周(3,177人次)上升29.5%且高於2020-2022年同期，近幾周呈上升趨勢；整體疫情傳播風險上升。近期實驗室監測顯示社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。今(2023)年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去(2022)年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡(感染D68型)。

疾管署說明，目前已進入腸病毒流行期，且近期腸病毒輕症疫情持續上升，又清明連假期間，民眾南來北往，交流頻繁，易造成疾病傳播，疾管署呼籲民眾應做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手，家中幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，並注意居家環境的清潔消毒，避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

▲▼預防腸病毒洗手5時機。（圖／疾管署提供）

▲預防腸病毒洗手5時機。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，近年民眾習慣使用酒精進行環境消毒，但酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。疾管署提醒，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

疾管署再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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