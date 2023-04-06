山東艦目前在鵝鑾鼻外200海浬　邱國正：未發現進行起降演訓

▲邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

在總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面前，中共航母「山東艦」編隊穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，國軍在目視可及範圍內跟監。國防部長邱國正今（6日）受訪時透露，國軍偵測到山東艦目前在鵝鑾鼻200海浬左右，目前未有異常航行狀況；邱說，一般航母出來的演訓不外乎就是起降，但目前沒發覺這種狀況，國軍正持續注意。

邱國正也指出，山東艦曾海航20多次，不過這是第一次出南海，時機點比較敏感，至於共軍有什麼用意，軍方正在做研判幾種可能，但目前不便說明。

邱國正說，軍人對於任何一樣事情，都不排除任何可能，會看對方目標、目的何在，列出很多種可能，至於最大可能哪一種，則要看一些徵候，國軍會很有理則地去研判。

2022年時任美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共對台實施「圍台軍演」，參謀總長曾到衡山指揮所坐鎮。對於這次國防部應處是否比上次更嚴格？邱國正回應，每次一有特殊狀況，國軍都有應處規範，他對外沒有多講，但不代表沒做準備，「請各位放心」，國防部對任一特殊狀況所做的行動，都不斷做分析、比較。

▼國防部昨監視山東艦。（圖／國防部提供）