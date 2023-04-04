吉野家紅生薑「整碗端起來扒」！拍交換口水惡搞影片　2男被逮

▲吃紅生薑與拍攝影片的男子皆被逮捕。（圖／翻攝推特）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖牛丼品牌「吉野家」遭人拍攝惡作劇影片，只見影片中一名男子拿著筷子，直接吃起放在桌上共同食用的紅生薑，還不斷拿沾過口水的筷子塞回容器裡，十分噁心。吉野家發現後，隨即蒐集資料通報警察。而警方經調查後也鎖定了2名嫌犯，並依妨礙業務與破壞物品嫌疑將2人逮捕。

根據《朝日新聞》報導，35歲的建築工人嶋津龍與34歲餐飲店員岡敏秀容涉嫌在2023年9月29日下午3時15分至30分左右，在大阪市住之江區的吉野家店內用餐時，拿著自己已經使用過的筷子，直接夾取共用容器中的紅生薑食用，還做出像是「扒飯」一樣的動作，另一人則是將整個過程使用智慧型手機錄下。

事後兩人將影片上傳至TikTok，隨即引發網友撻伐，而吉野家在2月5日首次發現這則影片，當天立即要求該店鋪停止營業，並將店內紅生薑、調味料等公用物品全部換新，同時全面消毒筷子，並於2月上旬向警方報案。

警方獲報後深入調查，鎖定2名嫌犯，並依妨礙業務罪逮捕拍攝影片的岡敏秀容，依妨礙業務與破壞物品等2項罪嫌逮捕嶋津龍。兩人被逮後坦承犯行，並被依同罪名起訴。