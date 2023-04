剛結婚！新娘吵著和小王辦婚禮　大鬧警局39秒失控畫面曝光

▲新娘結完婚之後,在警察局大鬧。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度一名新娘才剛結完婚,身上穿著顏色鮮艷的紗麗,但卻疑似喝醉酒在警察局大鬧,要求與她的情人辦婚禮,高聲喊著「我要結兩次婚」。這段39秒影片如今在社群媒體上瘋傳,引發討論。

"Do shaadi karenge Do Shaadi"



Woman demands marriage with lover soon after her wedding with a man



Police watches as mute spectators



Feeling so bad for her Husband



EQUALITY ! pic.twitter.com/S6zbiqE731