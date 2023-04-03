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剛結婚！新娘吵著和小王辦婚禮　大鬧警局39秒失控畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲新娘結完婚之後，在警察局大鬧。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名新娘才剛結完婚，身上穿著顏色鮮艷的紗麗，但卻疑似喝醉酒在警察局大鬧，要求與她的情人辦婚禮，高聲喊著「我要結兩次婚」。這段39秒影片如今在社群媒體上瘋傳，引發討論。

依據影片，這名新娘在警察局大鬧，身上妝髮早已亂掉，在大聲說話時一度激動到蹲下拍地，接著伸手指著前方，朝群眾方向走過去。當時新娘身旁的女警一時之間還拉不住她，最終兩名女警共同出力，才把情緒失控的新娘壓制在地。

新娘當時喊著「我要結兩次婚」，要求與情人結婚。當女警試著進行壓制時，新娘把部分文件與手機摔在地上，接著被女警拉進房間。

這段畫面已在推特上瘋傳，引發討論。有網友表示，「為她的丈夫感到難過」、「她是歇斯底里的化身」。但也有人猜測，新娘可能心中早有愛人，但出於壓力被迫嫁給其他人，發生這樣的狀況，父母也有責任。

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