台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎

▲周男（右）假釋後，進入上市公司擔任主管，並劈腿多女、逼人墮胎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台大畢業的周姓男子8年前與友人約定交換性伴侶，設局讓女友遭性侵，導致女友羞憤自殺，被判刑7年半，他假釋出獄後，隱瞞前科資料，去年進入上市公司擔任人資主管，卻利用職權調閱女同事個資，私下聯繫、追求，甚至勾搭合作單位的人妻，劈腿多女，至少讓3人懷孕，還逼人墮胎。事件曝光後，周上個月被迫離職，受害人擔心他死性不改，決定出面踢爆，提醒大家注意。

今年36歲的周姓男子長相斯文，高中時是羽球選手，之後以體保生身分進入台大國企系就讀，畢業後靠著台大的文憑，求職過程十分順利，之前曾任遠東百貨的業務主管，去年進入遠東集團旗下、員工上千人的上市紡織廠「宏遠興業」擔任人資主管。

▲周男畢業後，頂著台大的光環，順利進入大企業任職。

不過，本刊最近卻接獲多名女子投訴，指周男不僅是個到處劈腿、逼人墮胎的渣男，還是一個假釋犯。一名在宏遠北部分公司上班的Ａ小姐告訴本刊，周利用職權，調閱她的個資，還加她的LINE頻繁跟她聯繫，2人越聊越曖昧。有一次Ａ小姐到台南旅遊，周趁機向Ａ小姐告白以結婚為前提交往，正值適婚年齡的Ａ小姐被周的甜言蜜語打動，同意交往。

▲周男高中時是羽球選手，畢業後以體保生身分進入台大（圖）就讀。

2人交往沒多久，Ａ小姐發現自己懷孕，但周除了態度開始冷淡之外還常搞消失。一個多月後聽說周男要請婚假，於是找上周攤牌談判，周一開口竟要求Ａ小姐墮胎，因為要娶的對象也懷孕了，而且週數比Ａ小姐多4週。

另一名受害者Ｂ小姐告訴本刊，她和周男因業務往來認識，周常在下班打電話找她噓寒問暖，不久向她告白。雖然自己仍有婚姻狀態拒絕，但周表示自己願意等，不久之後，Ｂ小姐和丈夫離婚，周表示願意照顧她和孩子，Ｂ小姐因此答應他的追求。但不久之後卻發現周男和公司一名已婚女員工來往密切，Ｂ小姐心灰意冷結束關係。

▲周男假釋後，隱瞞前科資料，進入宏遠興業公司（圖）擔任人資主管。

但Ｂ小姐此時卻發現懷孕，周得知後要求她墮胎，Ｂ小姐的友人要求他支付墮胎的手術費用1萬4千多元，沒想到上個月周突然聯絡她，說自己當月沒有收入，請Ｂ小姐歸還墮胎手術費用，讓Ｂ小姐氣得痛罵他根本不是人。

受害女子指出，周男抱持法律對他無可奈何的心態，導致與他有所牽連的多名女性身心受創，為了避免其他人受害，她們才決定出面踢爆。

▲周男捲入性侵案遭判7年半，前陣子假釋出獄。圖為其他假釋犯出獄畫面。

本刊多次聯繫周男欲詢問其說法，他以簡訊回覆表示，因家中長輩健康有狀況，自己忙於照護，請不要打擾他；更表示自己已皈依佛門、生活清淨，請記者勿聽信造謠與不實的投訴內容。

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