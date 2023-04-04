　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎

周男（右）假釋後，進入上市公司擔任主管，並劈腿多女、逼人墮胎。（讀者提供）

▲周男（右）假釋後，進入上市公司擔任主管，並劈腿多女、逼人墮胎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台大畢業的周姓男子8年前與友人約定交換性伴侶，設局讓女友遭性侵，導致女友羞憤自殺，被判刑7年半，他假釋出獄後，隱瞞前科資料，去年進入上市公司擔任人資主管，卻利用職權調閱女同事個資，私下聯繫、追求，甚至勾搭合作單位的人妻，劈腿多女，至少讓3人懷孕，還逼人墮胎。事件曝光後，周上個月被迫離職，受害人擔心他死性不改，決定出面踢爆，提醒大家注意。

今年36歲的周姓男子長相斯文，高中時是羽球選手，之後以體保生身分進入台大國企系就讀，畢業後靠著台大的文憑，求職過程十分順利，之前曾任遠東百貨的業務主管，去年進入遠東集團旗下、員工上千人的上市紡織廠「宏遠興業」擔任人資主管。

周男畢業後，頂著台大的光環，順利進入大企業任職。（讀者提供）

▲周男畢業後，頂著台大的光環，順利進入大企業任職。

不過，本刊最近卻接獲多名女子投訴，指周男不僅是個到處劈腿、逼人墮胎的渣男，還是一個假釋犯。一名在宏遠北部分公司上班的Ａ小姐告訴本刊，周利用職權，調閱她的個資，還加她的LINE頻繁跟她聯繫，2人越聊越曖昧。有一次Ａ小姐到台南旅遊，周趁機向Ａ小姐告白以結婚為前提交往，正值適婚年齡的Ａ小姐被周的甜言蜜語打動，同意交往。

周男高中時是羽球選手，畢業後以體保生身分進入台大（圖）就讀。

▲周男高中時是羽球選手，畢業後以體保生身分進入台大（圖）就讀。

2人交往沒多久，Ａ小姐發現自己懷孕，但周除了態度開始冷淡之外還常搞消失。一個多月後聽說周男要請婚假，於是找上周攤牌談判，周一開口竟要求Ａ小姐墮胎，因為要娶的對象也懷孕了，而且週數比Ａ小姐多4週。

另一名受害者Ｂ小姐告訴本刊，她和周男因業務往來認識，周常在下班打電話找她噓寒問暖，不久向她告白。雖然自己仍有婚姻狀態拒絕，但周表示自己願意等，不久之後，Ｂ小姐和丈夫離婚，周表示願意照顧她和孩子，Ｂ小姐因此答應他的追求。但不久之後卻發現周男和公司一名已婚女員工來往密切，Ｂ小姐心灰意冷結束關係。

周男假釋後，隱瞞前科資料，進入宏遠興業公司（圖）擔任人資主管。（翻攝Google Maps）

▲周男假釋後，隱瞞前科資料，進入宏遠興業公司（圖）擔任人資主管。

但Ｂ小姐此時卻發現懷孕，周得知後要求她墮胎，Ｂ小姐的友人要求他支付墮胎的手術費用1萬4千多元，沒想到上個月周突然聯絡她，說自己當月沒有收入，請Ｂ小姐歸還墮胎手術費用，讓Ｂ小姐氣得痛罵他根本不是人。

受害女子指出，周男抱持法律對他無可奈何的心態，導致與他有所牽連的多名女性身心受創，為了避免其他人受害，她們才決定出面踢爆。

周男捲入性侵案遭判7年半，前陣子假釋出獄。圖為其他假釋犯出獄畫面。（翻攝法務部矯正署明德外役監獄臉書）

▲周男捲入性侵案遭判7年半，前陣子假釋出獄。圖為其他假釋犯出獄畫面。

本刊多次聯繫周男欲詢問其說法，他以簡訊回覆表示，因家中長輩健康有狀況，自己忙於照護，請不要打擾他；更表示自己已皈依佛門、生活清淨，請記者勿聽信造謠與不實的投訴內容。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導
【台大光環狂騙砲1】暗槓前科當主管偷個資把妹　他逼墮胎理由竟是：有人比妳早懷孕
【台大光環狂騙砲2】渣男甜言蜜語勾人妻　她離婚後慘遭劈腿還懷了他的種
【台大光環狂騙砲3】不甘願付1萬4墮胎費　渣男半年後索討理由超瞎

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台大「騙砲假釋犯」起底！知名企業當主管偷個資把妹　1理由逼墮
台海浮屍20具「未來恐更多」　揭開兩岸人蛇集團黑幕
美女老師是人妻！夯到出軌3學生爸　綠帽夫炫子傳是別人種
「12年小三」獲贈房月拿15萬　菜刀衝酒吧狂刺人夫原因曝
台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎
全民發6000！富邦銀今入帳　ATM領只要3步驟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台大「騙砲假釋犯」起底！知名企業當主管偷個資把妹　1理由逼墮胎

台海浮屍20具「未來恐更多」　揭開兩岸人蛇集團黑幕

台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎

「12年小三」獲贈房月拿15萬　菜刀衝酒吧狂刺人夫原因曝

孝男網售「大麻」被抓！　檢警一查背後有洋蔥

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷、傷亡不明　高公局籲改道

快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」

快訊／台南東山三合院民宅深夜起火　神明廳燒燬

新北三峽住宅「突竄大火」　獨居男倒客廳死亡

快訊／古坑綠色隧道旁臨時屋大火　烈焰竄燒驚險搶救

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

隨口開玩笑...彭政閔真的打電話來！　短今一接激動泛淚：他就是這麼暖

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

男子打球突倒地無呼吸　119線上指導CPR救命

男抓捕洞中綠鬣蜥往後一甩 阿伯站後方被嚇到急忙跳起

台大「騙砲假釋犯」起底！知名企業當主管偷個資把妹　1理由逼墮胎

台海浮屍20具「未來恐更多」　揭開兩岸人蛇集團黑幕

台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎

「12年小三」獲贈房月拿15萬　菜刀衝酒吧狂刺人夫原因曝

孝男網售「大麻」被抓！　檢警一查背後有洋蔥

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷、傷亡不明　高公局籲改道

快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」

快訊／台南東山三合院民宅深夜起火　神明廳燒燬

新北三峽住宅「突竄大火」　獨居男倒客廳死亡

快訊／古坑綠色隧道旁臨時屋大火　烈焰竄燒驚險搶救

「狼人殺女神」爆愛上小7歲男星！1年後…0偽裝約會見長輩全被拍

「台北大四男」精子3.8億　醫：地表最強！可生一個棒球隊

全球每6人就有1人「不孕」！　WHO定義曝光

到桃園非吃不可的口袋名單　超美文青咖啡廳、韓版「粉嫩販賣機」好好拍

睽違50年！NASA重啟載人月球任務　首批4人名單出爐

台大「騙砲假釋犯」起底！知名企業當主管偷個資把妹　1理由逼墮胎

謝盈萱確定同台「楊謹華互飆演技」！　翻臉閨蜜暗鬥全都來

台海浮屍20具「未來恐更多」　揭開兩岸人蛇集團黑幕

台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎

英九訪陸／金庸母校重慶中央政治學校　二戰殉亡最高將領張自忠陵園

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

社會熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

台大「假釋犯」設局女友讓人性侵　騙砲逼墮胎

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

28歲正妹考上救護員卻離世　獲頒永久義消服務證件

快訊／古坑綠色隧道旁臨時屋晚間大火

「12年小三」獲贈房月拿15萬　狂刺人夫原因曝

77歲嬤當總指揮兼外送　兒子進貨、女兒分裝

三峽民宅大火　獨居男倒客廳死亡

騎士等21秒催油門迴轉　紅牌重機出彎直線擊落

男遭擄竟說朋友開玩笑　警疑不單純

聯結車輾爆男騎士　家屬見破碎遺體跪地痛哭

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3北向392.6k凌晨事故！交通中斷

即／新北蘆洲驚悚命案　男用牽繩勒死親哥

1飲品每周喝三次！罹癌王機率高8成　6種癌是吃出來的

「確實是很嚴重的誤判」聯盟將懲處

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

冷空氣＋雨彈一起來　雨區增驟降10度

Energy其實不只5人！「第6個成員」曾入圍金鐘獎

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

他連續兩年警告：千萬不要太早買房！　關鍵原因曝

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

披薩圈圈做法曝光　員工喊別買：超浪費麵糰

正妹老師「人氣超旺」到出軌3學生爸

ICU護理師最難說出口的1句話！眾人淚崩

壽星住飯店「住1晚送1晚」免費吃早餐

「Good，免役啦」Ravi獲假診斷對話、手法曝光

更多

最夯影音

更多
Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」

Energy重現《放手》坤達牛奶秀空翻！　合體五月天…Toro泛淚揭「關鍵內幕」
傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

傳家5代清明連假拚做潤餅皮　46爐火同開！1天賣出上千斤

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

身障女倒車推騎樓機車　下秒再「向警檢舉違停」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

熊媽媽過馬路「突停中央」　確認安全再折返帶寶寶！

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面