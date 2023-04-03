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普發6000已24家金融機構入帳！　國泰世華今午前完成撥款

▲千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲國泰世華銀行今天中午前完成入帳。（圖／記者劉維榛攝）

記者張靖榕、陳依旻／綜合報導

政府發6000元大紅包，3月底前上網登記入帳的民眾已陸續收到銀行發放，郵局也開始入帳，而今（3日）凌晨起國泰世華銀行也啟動撥款，預計中午前全數入帳，已入帳金融機構來到24家。若3月底前未登記的民眾，可在清明連假期間上網登記，仍有機會最快在6日入帳。

國泰世華銀行指出，政府普發6000元於今凌晨12時開始入帳，預計中午前撥款完畢，民眾可透過CUBE App、CUBE網銀或政府普發6000元午夜查詢入帳情形。

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因王道銀行3月31日搶先發放，1日有18家銀行提早發錢，分別為8家公股行庫（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），以及10家民營銀行（玉山銀、永豐銀、凱基銀、台新銀、中信銀、上海商銀、遠東銀、聯邦銀、LINE Bank、元大）。

郵局、渣打銀、樂天銀、新光銀、安泰銀也在2日撥款入帳。台北富邦銀行澤指出，與日盛商業銀行進行合併作業，系統須經過轉換，6000元將會統一在4日入帳。

選ATM領現的人可以怎麼領，根據財政部教學懶人包，主要分成以下步驟：

第一，先找到有普發現金的識別貼紙的ATM

第二，持任一家金融機構提款卡，選擇「全民共享普發現金」

第三，輸入提款卡密碼，再輸入本人或代領人身分證字號與健保卡號。

為了讓民眾明顯區分登記入帳作業、查找宣導資訊，財政部另外架設一個網站達到「分流」的目的。

登記網站（https://6000.gov.tw）是提供民眾線上登記作業、登記狀態與入帳狀態查詢及修改入帳金融機構帳號等功能；宣導網站(https://pro.6000.gov.tw)係提供民眾查找全民共享普發現金政策、領取方式、最新消息與常見問題等資訊，兩個網站可相互連結，民眾可依需求分別瀏覽，皆為全民共享普發現金官網。

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