法拍達人抽屜放638萬假支票　業務兒拿去投標竟得標！結果GG了

▲法拍達人郭寶國放在抽屜的假支票，被兒子拿去投標，卻順利得標。（示意圖／翻攝自央行臉書）



記者黃資真／台北報導

法拍界人稱「寶哥」的法拍達人郭寶國的抽屜放有638萬元假支票，遭兒子郭家凱拿去投標不動產，結果順利得標，但當書記官辦理入庫時，發現是假的，被告發起訴。台北地院考量郭認罪，依行使偽造有價證券罪判處1年2月，緩刑3年，判決確定後6個月內須向公庫支付6萬元。

郭寶國「寶哥」為聯亞資產負責人，兒子郭家凱為公司的業務人員，主要負責尋找標購法拍屋的客戶。2018年12月，寶哥向于姓好友借錢投資1間法拍屋，拿到了面額價值638萬的支票，投標失敗後，他將支票另外弄成影印檔後放在抽屜裡，再將真支票還給于男。

直到2020年5月7日，郭家凱前往台北地院民事執行處投標位於八德路上的不動產，拿了父親抽屜裡的假支票投入投標櫃中，當事務官進行第3次拍賣程序開標後，誤認郭家凱已繳足保證金638萬元，而當場宣布得標。程序結束後，北院書記官將支票辦理入庫時，銀行人員意外發現該支票是偽造的，北院立刻向北檢告發。

郭家凱到案稱，在父親抽屜裡看到支票時，以為是父親替他準備的，不知道是影本，當時急著出門投標，也沒有注意太多。

檢方傳喚余男到案說明，他表示，的確曾借638萬押標金給寶哥，拿到返還的支票後也拿去兌現了，怎料他在2020年5月間突然接到銀行通知，稱該支票明明已兌現，怎麼還拿給別人用？但他從未授權給寶哥影印使用。

寶哥到案則稱，他想說用彩色影印機影印該支票後，再裁成小張，然後印成等比例大小，當客戶詢問如何開立本票時，可從皮夾裡拿出來展示，但所影印的支票與真支票明顯有色差，不難分辨出它是假的，不知道兒子拿去使用。檢方認定郭家凱所為犯刑法行使偽造有價證券、詐欺得利等罪，予以起訴。

法院審理時，郭家凱坦承犯罪，並表示悔悟，法官審酌其因一時失慮，致罹刑章，犯後已見悔意，應知所警惕而無再，依行使偽造有價證券罪判處1年2月，宣告緩刑3年，判決確定後6個月內須向公庫支付6萬元。可上訴。