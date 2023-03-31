穿制服用餐獲贈滷蛋！中警遭「靠北」開酸　怒吉：捍衛我跟蛋的尊嚴

▲清水分局組長穿制服用餐獲贈滷蛋，竟遭截圖猛酸，決定提告 。（圖／翻攝臉書）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

缺蛋問題延燒，近日還波及到警界。台中清水警分局曾姓組長日前穿著制服去吃早餐，店家體恤警方辛勞，因此贈送一顆滷蛋，讓曾員備感窩心並拍照發文，不料卻被截圖到「靠北police」猛酸。對此，曾姓組長決定硬起來提告，「為遏止惡意靠北的歪風，靠北不成又向上級機關檢舉我，決定捍衛本人及蛋的尊嚴。」

曾姓組長日前吃早餐獲贈一顆滷蛋，因感到窩心才拍照發文，不料卻遭截圖到「靠北police」猛酸，「不是很多人都買不到蛋？幹嘛買呢？就跟我們清水組長一樣，穿著制服去吃飯就有蛋了！這種好事，當然是地球開起來給大家知道！能不能告訴我是哪一間？我也想吃蛋！」

不過，此發文網友不挺，留言反酸發文者，「店家不能送蛋？」、「店家對警察釋出善意您應該與有榮焉，而不是這樣踐踏人家的好意」、「吃個飯得罪你了？」。

對此，曾姓組長決定硬起來提告，「靠北police5187我們法院見吧」。曾姓組長提到，自己經過深思熟慮，以及徵詢同事們的意見與支持後，「決定捍衛本人及蛋的尊嚴。」

曾姓組長聲明表示，有鑑於個人於3月初著制服前往早餐店用餐而受店家體恤贈送滷蛋1粒，於個人臉書po文感謝店家善意，然遭有心人士故意扭曲事實利用警察身分壓榨店家因而獲得滷蛋1粒，並散布於眾，進而影響其他觀看「靠北police」的大眾對本人產生負面評價，使本人名譽受損。為有效遏止惡意靠北歪風及維護本人之名譽，決定對po文者提出惡意毀謗告訴。